Carmen Grebenișan și soțul, imagini de senzație din luna de miere. Unde au ales să meargă și cum s-au fotografiat

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au mers în luna de miere într-o locație de vis, pe o plajă care-ți taie respirația. Cei doi s-au pozat într-o ipostază tandră, semn că iubirea dintre ei este mai puternică ca oricând.

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au mers în luna de miere. Cât de frumoși sunt împreună

Carmen Grebenișan și-a întâlnit marea iubire în urmă cu mai mult timp, iar acum un an bărbatul de care s-a îndrăgostit nebunește a cerut-o de nevastă. Vedeta s-a căsătorit legal cu Alex Militaru și au ales să meargă într-o vacanță la plajă, care ar putea fi chiar luna de miere.

Citește și: Carmen Grebenișan s-a cununat cu Alex Militaru. Primele imagini de la petrecere. Aceasta a impresionat cu o rochie deosebită

Cei doi s-au fotografiat în cele mai romantice ipostaze, semn că dragostea dintre ei este foarte puternică. Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie anul trecut, pe 28 august, iar la un an, în aceeași zi, roșcata și-a unit oficial destinul în fața ofițerului de stare civilă cu bărbatul alături de care și-a găsit liniștea.

Cei doi nu obișnuiesc să se afișeze prea des împreună, însă de această dată, nu puteau să nu posteze imagini de la plajă.

„Fetele vor să aibă un soț drăguț și protectiv. Și distractiv, mereu distractiv”, a fost descrierea pe care ea a ales să o atașeze imaginilor de la plajă alături de Alex.

Fanii au ținut să-i scrie câteva mesaje, prin care i-au felicitat. „Sunteți tare frumoși”, „Wow”, „Îmi place foarte mult de voi”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care cei doi le-au primit pe rețelele de socializare.

Citește și: Cum se menține în formă Carmen Grebenișan. Fosta concurentă Asia Express a dezvăluit secretul

https://a1.ro/asia-express/stiri/cine-este-de-fapt-iubitul-lui-carmen-grebenisan-ce-relatie-are-cu-florin-ristei-id1032100.html

Cum a fost cerută de soție Carmen Grebenișan

Caremen Grebenișan a fost cerută în căsătorie la Cluj, chiar acasă la prietena sa Alina Ceușan. Cererea în căsătorie a fost una cu totul specială, iar complice a fost chiar buna ei prietenă Alina Ceușan, anul trecut pe 28 august.

Vloggerița i-a răspund ”DA” din tot sufletul iubitului său, iar acum, cei doi se pregătesc de marele pas: "Total neașteptat: AHH DA", a scris Carmen pe Facebook. În ținută obișnuită, neamchiată, acasă la Alina Ceușan, pe terasă, iubitul i-a cerut mâna roșcatei. Aceasta a fost înconjurată de lumânări, în mijlocul nopții.

"M-am logodit, no situație! AAA! E stupid, dar nu știu ce să zic, sincer! Sunt super fericită și neașteptată. M-au luat prin surprindere în papuci de casă. O să fac un vlog pentru a vă povesti cum s-a întâmplat totul pentru că nu îmi vine să cred că oamenii ăștia știau și nimeni în lumea asta nu se aștepta la așa ceva. Nu am vorbit despre asta, nu ne-am uitat împreună la poze cu inelul. Na, noi ne mutăm împreună, dar nu țineam neapărat la lucrurile astea și n-am crezut că o să se întâmple prea curând pentru că, nu știu, sincer, nu știu de ce! M-au șocat! A fost o seară de șoc! Nici nu mai știu ce am zis știu că am început să plâng instant. Eu nu-s genul ăla de persoană așa care să mă las impresionată de lucrurile astea romantice, poate unora li se pare că-s mai rece, dar a fost drăguț, a fost foarte drăguț!", a spus pe Insta Story Carmen Grebenișan.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi