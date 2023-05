Cât a costat piscina lui Dorian Popa: „Am băgat atâția bani în ea”. Ce are în plan să facă vloggerul vara asta

Antreprenorul și actorul și-a amenajat locuința visurilor lui așa cum și-a dorit, iar când vine vorba de piscină, are planuri mari vara asta.

Cât a costat piscina lui Dorian Popa. Ce a recunoscut celebrul vlogger

Fostul concurent de la Asia Express locuiește într-o vilă de lux, alături de iubita sa Claudia, și de Cheluțu, animalul de companie devenit, la rândul său, celebru în mediul online.

Vila din Domnești a lui Dorian Popa are trei etaje, 400 de metri pătrați, dar și un teren de 600 de metri pătrați, unde și-a construit și o piscină, pentru care a scos din buzunar o sumă impresionantă de bani.

„Trebuie să recunosc că am plătit-o deja pentru că nu am mai suportat. Am zis că dacă tot am făcut piscina asta, am băgat atâți bani în ea, a fost 63-65 de mii de euro a costat. Am cumpărat pompa de căldură, e acolo lângă bananierul acela. Nu este vorba de consum, asta pentru că avem panouri solare acum”, a dezvăluit Dorina Popa, pe canalul său de YouTube.

Pe lângă vlogging, cariera în muzică și actorie, Dorian Popa face bani și din alte domenii, cum ar fi că și-a cosntruit un cartier de case pe care l-a numit Hâtz Residence. Actorul din Sacrificiul, Antena 1, mai deține și un brand de haine și accesorii, ajungând să-și trăiască viața așa cum își dorește.

La un moment dat, într-un vlog de-al său, Dorian Popa le-a povestit fanilor cât l-a costat vila imensă din Domnești, adică nici mai mult, nici mai puțin de 300.000 de euro, deși inițial și-a propus să nu dea mai mult de 180.000.

„Hai că vă zic o informaţie super fresh. Pentru că e interesant şi pentru cei care ascultă. Datorită faptului că am reuşit să mă ajut foarte mult de YouTube, am băgat vreo 170.000 de euro, dar sunt contravaloarea a vreo 220.000 de euro, adică am reuşit să am discount-uri, oferte, colaborări de vreo 50-60.000 de euro până acum.

Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor şi 600 de metri pătraţi are terenul. 400 de metri pătraţi are casa, sunt 3 etaje. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă!.

Undeva pe la 250.000 de euro de m-am oprit din numărat pentru că efectiv m-am speriat. Vă spun sincer sub ochii lui Doamne-Doamne că eu nu credeam că o să trec de 200.000 de euro. Planul meu era de fapt între 170.000-180.000 de euro cu toată casa cu tot cu piscină. Vă dați seama ce fabule aveam eu în cap. Am sărit bine de cifra de 300.000 de euro, dar totul este de prisos să mai discutăm asta acum', a spus Dorian Popa pe canalul său de YouTube.

