Dorian Popa a dezvăluit cum i-a venit ideea de afacere cu imobiliare. Dorința care l-a motivat să ridice un cartier de vile

Dorian Popa este mereu activ, iar, dacă nu îl găsim la concerte, atunci, cu siguranță, se ocupă de una dintre afacerile sale. Într-un interviu pentru Unica, artistul a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ales să ridice un întreg cartier de vile, o idee de afacere care i-a adus un succes răsunător.

În plus, în urmă cu puțin timp, vloggerul dezvăluia, pe canalul său de Youtube, că plănuiește să-și extindă orizonturile financiare, construind blocuri și în Capitală.

De ce a investit Dorian Popa în imobiliare: „Din dorința de a-mi alege vecinii”

Se pare că cei mai mulți dintre banii câștigați de Dorian Popa, din muzică, televiziune sau de pe YouTube și Instagram, au fost investiți în imobiliare, potrivit Unica.

Artisul a dezvăluit, în cadrul interviului pentru sursa citată, că, inițial, și-a construit o casă pentru el pe acel teren. Însă, cu timpul, el a început să observe că locația devenea o opțiune tot mai căutată pentru locuit și a luat atitudine.

În plus, Dorian Popa a mai adăugat, într-o notă amuzantă, că și-a dorit să își aleagă singur vecinii, așa că a trecut la construit:

„După ce am realizat că mlaștina în care am ales să-mi cumpăr teren ca să-mi construiesc propria casă, pentru că doar acolo mi-am permis, scoate capul din zăpadă ca ghiocelul. Când am văzut că se transformă într-o bucată de pământ căutată, pentru că am îngrijit-o ca pe copilul meu, m-am panicat și am zis: <<dacă o să vină aici oricine, ce o să se întâmple cu liniștea mea din mlaștină?>>. Și m-am apucat să construiesc, din dorința de a-mi alege vecinii. Pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult să construiesc atunci când am avut aventura cu căsuța mea.”, a spus Dorian pentru sursa citată mai sus.

Cu toate că marele vis al lui Dorian Popa este să aibă o casă și afaceri în SUA, artistul muncește din greu pentru a-și îndeplini și alte dorințe, potrivit profm.ro.

Cât câștigă cel mai bine într-o lună Dorian Popa

Dorian Popa a vorbit deschis despre încasările sale lunare și a menționat cam ce sume de bani îi intră în conturi lună de lună. Artistul pare să câștige destul de bine, iar ofertele nu par să se termine:

„Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună – între 70.000 și 80.000 de euro. Să moară dușmanii!”, a declarat Dorian Popa la Antena Stars, potrivit Spynews.

Iată ce spunea Dorian Popa că își dorește să mai achizițoneze în viitor:

„Rolls-Royce Phantom este următoarea mașină pe care o țintesc. Eu sper ca, anul viitor, să dau avansul și, probabil, într-un an jumătate, doi, să și ajungă. Vreo 600.000 o să fie mașina.”, a mai spus Dorian Popa, potrivit sursei citate mai sus.

