Cât a costat Revelionul la clubul Deliei și al lui Răzvan Munteanu din Centrul Vechi, din Capitală. Ce oferte au fost

Delia și Răzvan Munteanu dețin unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Centrul Vechi al Bucureștiului. Iată ce oferte au fost puse la bătaie pentru noaptea de Revelion!

Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, nu fac bani doar din muzică, ci și de pe urma clubului pe care îl dețin în Centrul Vechi, din București. Locația se bucură de mult succes în rândul clienților, iar în seara de Revelion i-a așteptat cu multe oferte pe cei care i-au călcat pragul. Iată din ce variante și prețuri au putut alege cei care au dorit să petreacă noaptea dintre ani aici!

Cât a costat petrecerea de Revelion la clubul Deliei și al soțului ei din Centrul Vechi

Clubul din Centrul Vechi, din București, a venit cu două oferte pentru petrecerea din noaptea dintre ani: una normală și una VIP. Prima consta într-o masă normală de patru-șase persoane și costa 2000 de lei, potrivit Cancan.

Acest pachet includea două sticle de alcool la alegere, vodka, whisky, rom, tequila, gin, campari, patru energizante, doi litri natural juice la alegere și opt soft drinks la alegere.

Varianta VIP a constat și ea tot într-o masă de patru-șase persoane, dar la prețul de 2500 de lei. Această variantă a inclus următoarele: două sticle de alcool la alegere, vodka, whisky, rom, gin, tequila, pampero aniversario, campari, champagne moet, șase energizante, opt soft drinks la alegere, doi litri de suc natural la alegere.

Clubul a venit pregătit și cu o ofertă pentru cei care nu au dorit să plătească astfel de sume în seara de Revelion. Pentru aceștia a existat opțiunea „At the bar”, care a costat 150 de lei de persoană și a inclus intrarea și o băutură „by the glass”.

Delia, despre cine aduce banii în casă: „Dacă era milionar, nu-mi mai pierdeam nopțile pe la concerte”

Potrivit Libertatea, Delia a precizat cum stau lucrurile în familia ei, după ce s-a tot spus că soțul său este cel bogat. Jurata iUmor a precizat că modul de viață pe care și-l permite este datorită faptului că ea muncește foarte mult pentru a-și întreține familia și pentru a avea ceea ce își dorește.

„Îmi amintesc de glumele alea făcute la iUmor că soțul Deliei este milionar. Voi credeți că dacă era milionar, eu mai stăteam să îmi pierd nopțile la concerte? Să stau ore în șir în mașini?”, spunea Delia pe contul personal de Instagram, potrivit sursei citate mai sus.

„Dacă e milionar, de ce fac asta de ani buni? De ce? Fac asta, pentru că îmi întrețin familia, pentru că eu sunt milionarul în casă. Eu întrețin, eu pun pâinea pe masă. Eu!”, a mai adăugat ea, citată de sursa anterioară.

Soțul Deliei Matache are mai multe afaceri și este și managerul artistei. Potrivit Libertatea, el spunea la un moment dat că atât timp cât un produs este bun, el poate să facă orice.

„În orice am vândut, că am vândut produse cosmetice în primă fază, poate vi se pare că nu au legătură între ele, ca business. Dar elementul comun este că eu am știut să fac ceva bine doar pentru că am avut produsul respectiv foarte bun. Eu nu știu să fiu un bun producător, manager, dacă produsul cu care nu lucrez nu este unul foarte bun.”, spunea Răzvan Munteanu, potrivit sursei menționate.