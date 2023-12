Ce diferență de vârstă este între Delia și soțul ei. Puțini știu cum s-a cunoscut jurata iUmor cu Răzvan Munteanu

Delia și Răzvan Munteanu s-au cunoscut în anul 2010, iar doi ani mai târziu și-au spus marele „DA”. Iată care dintre parteneri este mai mare și cu cât!

Delia și Răzvan Munteanu au o relație solidă și sunt de nedespărțit. Cei doi nu fac echipă bună doar ca soț și soție, ci și ca parteneri de afaceri, bărbatul fiind managerul juratei iUmor și ocupându-se de tot ceea ce înseamnă show-urile celebrei artiste.

De asemenea, soțul Deliei deține mai multe locații în Centrul Vechi București, inclusiv un club de karaoke, locul unde cei doi s-ar fi întâlnit pentru prima dată.

Ce diferență de vârstă există între Delia și soțul ei. Ce spune jurata iUmor despre căsnicia sa

Diferența de vârstă dintre Delia și Răzvan Munteanu nu este una foarte mare. În timp ce solista a împlinit anul acesta 41 de ani, partenerul ei de viață este cu cinci ani mai mare decât ea, având 46 de ani, potrivit tvmania.ro și ego.ro.

„Totul are legătură cu muzica. Ea venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am şi cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să îşi formeze o echipă şi, uşor-uşor, am început şi eu să mă implic în echipa asta. Aici vine şi tranziţia din zona de partener de viaţă către partener din activitatea profesională. Aşa am încurajat-o să îşi realizeze, ca în orice business, o organizaţie bună. Aşa am început să mă implic în această organizaţie din ce în ce mai mult.”, a declarat Răzvan Munteanu despre momentul în care s-a cunoscut cu Delia, citat de ego.ro.

La rândul său, Delia a dezvăluit că răbdarea, înțelegerea și respectul, alături de iubire, sunt calitățile au făcut ca relația lor să treacă testul timpului.

„Chimia, ar fi unul dintre ele, răbdarea, înţelegerea, respectul, în primul rând. Nu suntem conflictuali, în niciun fel, nici eu, nici el, deci iese din discuţie. Nu s-a întâmplat până acum să nu cădem de acord, pentru că gândim la fel și ne plac aceleași lucruri.”, a spus Delia pentru o publicație online.

Delia, noi declarații despre motivul pentru care nu își dorește să devină mamă

Delia a făcut noi declarații despre motivul pentru care nu își dorește să devină mamă. Jurata iUmor a subliniat că venirea pe lume a unui copil ar reprezenta un stres extraordinar de mare pe umerii ei.

„Mama s-a obișnuit cu ideea, știe. Și chiar mi-a zis recent: <<Foarte bine, ai avut dreptate, mai bine așa, stai fără stres, ești foarte bine așa>>. Eu cred că nu aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare pe umeri, enormă. E o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața, îl cari toată viața după tine, nu scapi de el niciodată, doar atunci când mori. Mă panichează chestia asta.”, a declarat Delia în cadrul unui podcast, citată de tvmania.ro.