Cât a crescut băiețelul Alinei Ceușan. Blonda, imagine înduioșătoare cu Rock

Alina Ceușan a devenit mamă în septembrie anul trecut, iar de atunci viața ei e mai senină datorită băiețelului său. Vedeta a publicat de-a lungul timpului imagini cu micuțul Rock, iar fanii i-au putut vedea evoluția.

Recent, Alina Ceșan a publicat o serie de fotografii în care râde cu gura până la urechi, în timp ce își ține în brațe micuțul.

Peste 32 de mii de fani au apreciat fotografiile publicate de Alina Ceușan pe contul său de Instagram:

„Ce poze frumoase, ce zâmbete senine”, „Ai o frumusețe de copil”, „Momente speciale”, au scris fanii în comentarii.

Tot ăn comentarii, Alina a precizat că fiul său cântărește 12 kg 700.

Anul trecut, Alina Ceușan a explicat cum a ales numele copilului.

„Numele lui Rock a venit către noi. Am căutat mult un nume pentru o fetiță, fiindcă inițial asta știam că port în burtică. Ne-am decis la un nume, Amira, dar atunci am aflat că va fi băiețel. Și am luat-o de la capăt. Raul s-a întors către mine pe canapea și a zis: „nu există un nume pentru băiatul nostru!”. „Ok, am zis eu. Dar copilul vine și noi tot trebuie să-i găsim un nume. Aș zice că noi suntem din categoria acelor oameni care și-au numit primul copil după numele cățelului, pisicii sau purcelului. Cam așa. Aveam pe listă Filip, Amir, Skyler, dar lui Raul nu i-au plăcut și mi le-a desființat din prima și a zis la un moment dat: „cum ar fi Rock!?”, a declarat Alina Ceușan pentru life.ro.

Alina Ceușan a participat la Asia Express, sezonul 3

Alina Ceușan, în vârstă de 29 de ani, a devenit cunoscută ca blogger de modă. Treptat a devenit influencer, acumulând o comunitate de aproape un milion de urmăritori pe contul său de Instagram. Frumoasa Alina Ceușan a participat în sezonul 3 Asia Express, alături de Csrmen Grebenișan, cele două prietene devenind astfel celebre în toată țara.

„A fost exact ceea ce credeam că va fi – trezit devreme, peripeții toată ziua, dormit puțin, mâncat cum apuci. Deci cum ne așteptam, cu mențiunea că se filmează mult dom’le! Noi suntem obișnuite cu munca, dar prima săptămână a fost șoc total. Se muncește enorm, de la 5 dimineața la 10 seara fără pauză, sub presiunea camerelor. E mult, dar am dus. Ne-am intrat rapid în ritm. Nu că am fi avut vreo șansă să… altceva”, spunea Alina Ceușan despre Asia Express, potrivit Unica.

