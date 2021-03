Cât a crescut băiețelul Mirelei Vaida. Imaginea adorabilă cu mezinul familiei, publicată de prezentatoare

Cu ocazia mărțișorului Mirela Vaida a venit în platoul Observatorului cu doi dintre copiii ei.

„Avem un program foarte organizat, în sensul că ei dimineața merg la grădiniță, după-amiaza ei sunt acasă, eu sunt la serviciu, ne întâlnim seara, povestim tot ce s-a întâmplat în timpul zilei, pregătim hăinuțele, mâncăm împreună, iar zilele pe care le mai avem libere le petrem gărind împreună, făcând lucruri frumoase”, a povestit Mirela Vaida la Observator.

Anul trecut Mirela Vaida povestea cum e viața ei cu trei copii:

„Acum suntem într-o altă etapă a vieţii, cu trei copii şi „un pic” mai multe responsabilităţi și nu aş mai putea pleca de acasă nici măcar o zi fără să nu fiu în permanentă legătură cu copiii, să ştiu cine și cât a mâncat, la ce oră, când au dormit, când s-au trezit şi cât desert au cerut, de aceea nu cred că m-aş mai putea relaxa ca atunci. Acum grijile sunt altele şi nu ştiu dacă aş mai putea repeta experienţa”, a declarat vedeta pentru Libertatea.

În 2018 Mirela Vaida anunța că urma să devină mamă pentru a treia oară în 4 ani:

„O casă plină de copii cred că e o binecuvântare și nu mă sperii să-i cresc, chiar dacă nu am bonă internă și nici vreo bunica pe aproape care să ne poată ajută. Îl am pe Alex alături, foarte bucuros că mai are tati un băiat. Ba, mai mult, mi-a zis într-o zi că el s-ar mai gândi și „la o fetiță, că să fie 4, și să echilibrăm balanța!!”, scria pe blog-ul personal Mirela Vaida, în anul 2018.