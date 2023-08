Cât a crescut fiica lui Liviu Vârciu și a Andei Călin: „Inima lui tati”. Imagine înduioșătoare cu Anastasia

Liviu Vârciu a publicat o imagine înduioșătoare cu fiica sa. Fanii prezentatorului au fost uimiți când au văzut cât de mult a crescut Anastasia.

La cei 6 ani ai săi, Anastasia, este o fetiță superbă. De curând, Liviu Vârciu a publicat o imagine superbă cu micuța lui, iar fanii au fost de-a dreptul topiți: „Inima lui tati”, a scris prezentatorul în dreptul imaginii cu fiica sa și a Andei Călin.

Fanii prezentatorului au fost încântați să o vadă pe micuță și nu au ezitat să-i transmită complimente.

Cum arată acum Anastasia, fiica cea mică a lui Liviu Vârciu

„Dulcica foc!! Are cu cine semăna”, „Ce scumpă și finuță este, delicataă!, „Să fii sănătoasă să crești tot așa de frumoasă!”, „Să vă trăiască să vă aducă numai bucurii!”, „Superbă! Să-ți trăiască!”, „Să-ți trăiască prințesă este frumoasa și foarte eleganta, are o finețe în ea este fata de artist sa fiți sănătoși și fericiți”, „Vai Doamne! Cât de frumoasa e”, au scris fanii în dreptul imaginii publicate de Liviu Vârciu.

Prezentatorul TV trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Anda Călin, care i-a dăruit doi copii superbi. Dacă în 2017, a adus-o pe lume pe Anastasia, trei ani mai târziu, în anul 2020, familia s-a mărit cu încă un membru, de data asta un băiețel: Liviu Matei.

Ce spune Liviu Vârciu despre un al patrulea copil: „Nu am închis încă maternitatea”

Liviu Vârciu are deja trei copii, doi din relația cu Anda Călin, pe Anastasia și Matei, dar și pe Carmina, fiica cea mare, dintr-o relație anterioară.

Însă, de curând, prezentatorul de televiziune a făcut o declarație pe cât se poate de surprinzătoare. Acesta a recunoscut că viața cu doi copii mici este destul de grea, mai ales că este prins și cu munca, dar nu exclude ca în viitor, când Anastasia și Matei vor mai crește, să devină din nou tătic:

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro.

Liviu Vârciu și Anda Călin au împlinit de curând 7 luni de relație.

„Astăzi se împlinesc șapte ani de cand îmi suportă figurile și nervii. Mulțumesc, iubita mea! TE IUBESC”, a scris Liviu Vârciu pe contul personal de Instagram.

În trecut, cei doi au povestit cum s-au întâlnit.

„Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost „ce faci nevastă în oraş?'. Şi i-am spus că „am venit să fiu cu ochii pe el'. Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea”, a declarat Anda Călin pentru Click.ro.