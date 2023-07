Liviu Vârciu, oprit de poliție în trafic. Ce s-a întâmplat cu îndrăgitul prezentator TV

Liviu Vârciu a avut de curând câteva probleme cu oamenii legii. Prezentatorul TV a fost oprit de poliție în timp ce se afla la volan și s-a ales și cu o sacțiune din partea acestora. Acesta a pus rapid mâna pe telefon și a filmat totul. Ce s-a întâmplat.

„M-a oprit poliția! (...) Nici nu m-am prins când am avut 80, la 83 (n.r. viteză) M-au prins. Mi-au dat amendă patru puncte. Nici nu mi-am dat seama. Mașina asta merge de nici nu-ți dai seama când prinzi 80. Trebuia să-mi iau un tractor în care să simt că am 83. Am avut 33 de kilometri peste. Aia e. Foarte bine că stau pe stradă (n.r. polițiștii)”, a mărturisit Liviu Vârciu.

