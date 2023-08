Liviu Vârciu și Anda Călin au aniversat șapte ani de când formează un cuplu. Prezentatorul TV, mai romantic ca niciodată | Video

Liviu Vârciu și Anda Călin au aniversat șapte ani de relație. Pentru a marca momentul special, prezentatorul de televiziune a publicat un clip emoționant pe contul personal de socializare! Liviu Vârciu a făcut și o declarație de dragoste, în stilul caracteristic.

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, iar, de atunci, sunt de nedespărțit. În prezent, cei doi au reușit să își întemeieze o familie frumoasă, căci au deveni părinții a doi copii care le aduc zâmbetul pe buze.

Liviu Vârciu a publicat mai multe fotografii cu prilejul aniversării a șapte ani de relație cu Anda Călin

În cursul zilei de ieri, Liviu Vârciu a publicat pe contul personal de Instagram un clip emoționant, alături de un mesaj plin de iubire și recunoștință, prin care a ținut să marcheze aniversarea a șapte ani de relație cu mama copiilor săi.

Postarea făcută de prezentatorul de televiziune a luat internauții prin surprindere, căci nu l-au mai văzut atât de emoționat și îndrăgostit până acum. Liviu Vârciu i-a făcut o declarație de dragoste parteneri sale, mulțumindu-i că este alături de el și că îl „suportă” cu bune și cu rele:

„Astăzi se împlinesc șapte ani de cand îmi suportă figurile și nervii. Mulțumesc, iubita mea! TE IUBESC”, a scris Liviu Vârciu pe contul personal de Instagram, în dreptul postării.

Ce spune Liviu Vârciu despre un al patrulea copil: „Nu am închis încă maternitatea”

Liviu Vârciu are deja trei copii, doi din relația cu Anda Călin, pe Anastasia și Matei, dar și pe Carmina, fiica cea mare, dintr-o relație anterioară.

Însă, de curând, prezentatorul de televiziune a făcut o declarație pe cât se poate de surprinzătoare. Acesta a recunoscut că viața cu doi copii mici este destul de grea, mai ales că este prins și cu munca, dar nu exclude ca în viitor, când Anastasia și Matei vor mai crește, să devină din nou tătic:

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro.

