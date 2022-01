Cât a crescut fiul Cristinei Ich și a lui Alex Pițurcă. Noah are ochii albaștri ca un ocean și părul creț ca mama sa

Tânăra urmărită de peste 800.000 de persoane pe Instagram a plecat într-o vacanță binemeritată, departe de România, acolo unde l-a luat și pe băiatul ei Noah. Pe 25 octombrie 2019, vedeta a adus pe lume primul ei copil, care îi seamănă leit încă de când a ieșit din pântec,

Băiețelul blond cu ochi albaștri are trăsăturile mamei sale într-o proporție foarte mare și cu toate că este extrem de adorabil și foarte multă lume își dorește să-l vadă mai des, acesta nu vrea să-l expună pe cel mic. Cu toate că a anunțat încă din timpul sarcinii că nu va pune nicio poză cu el pe rețelele de socializare, Ich și-a încălcat promisiunea și l-a arătat pe puiul ei, spunând la acele momente că nu a putut rezista la cât de frumos este.

Cât de mult a crescut Noah, băiatul Cristinei Ich și a lui Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă

După o perioadă agitată pentru Cristina Ich, în care au și curs zvonuri în social mediia că aceasta s-ar fi despărțit de Alex Pițurcă, a luat o pauză de la tot și s-a refugiat departe de România, într-un loc cu mult soare. Alături de ea este și Noah, băiețelul ei superb, care s-a făcut mare și o strigă pe mama sa mereu, conform videoclipurilor postate de Cristina Ich pe rețelele de socializare.

Alex Pițurcă și Cristina Ich au devenit părinți anul trecut, după ce a adus pe lume un băieţel perfect sănătos, Noah Alexandru. Acesta împlinit doi ani și pare că a moștenit frumusețea părinților. Are ochii migdalați ai tatălui și albaștri ca ai mamei.

Fostul model internațional Cristina Ich a fost votată ca cel mai bun influencer român din 2020. Diva în vârstă de 34 de ani va primi premiul „Romanian Social Media Star of 2020”, în cadrul galei E! People’s Choice Awards.

De curând, Cristina Ich a vorbit și despre relații, așa cum și-a obișnuit comunitatea. Ea a spus că îi este destul de greu să fie perfectă într-o legătură cu partenerul pentru că este un spirit liber și a mai mărturisit că indiferent de sfaturile pe care le oferă în relații ei îi este greu să le aplice.

„Sunt un spirit foarte liber, îmi place să fac ce vreau eu. Și știți cum e, într-o familie trebuie să fie relația închegată. Și atunci… eu nu prea știu cum să fac asta. E ok, pot să trăiesc cu asta. Sunt un dezastru, credeți-mă! Eu știu să dau sfaturi pe relații, dar eu, pentru mine, sunt un dezastru”, a spus Cristina Ich.

„Ăia care dau sfaturi despre o relație, de fapt, viața lor e un dezastru total. Voi aveți impresia că eu nu am trecut pe acolo? Smuls părul din cap, dat cu capul de pereți. Nu pot să trăiesc fără el. Mă sufoc. Am trecut și eu pe acolo. Și pe urmă, când mi-am revenit, am zis nu există.

Cum să suferi ca proasta pentru un om pentru care tu nu însemni absolut nimic? Fie că te părăsește pentru altă femeie, fie că îți spune într-o zi că nu simte nimic pentru tine. Și eu să stau să sufăr pentru cine, pentru ce? Că nu e ca și cum o să-l aduc înapoi. Mi-am pus de multe ori întrebarea: Oare îl iubeam? Sau pur și simplu eram supărată că a decis într-o zi să plece de lângă mine”, a mai spus ea.

