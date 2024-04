Cât au crescut și cum arată acum copiii lui Marcel Pavel. Cum se înțelege cu soția lui după 32 ani de căsătorie

Marcel Pavel este unul dintre cei mai apreciați artiși din țară și, pe lângă cariera înfloritoare pe care o are, el se laudă și cu o familie frumoasă. Cei trei copii ai săi sunt mândria artistului.

Marcel Pavel și Violeta Șmîșleava trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 32 ani, iar fructul iubirii lor e constituit de cei trei copii cu care ei se mândresc.

Fiul cel mare, Richard, are 28 ani, Sasha are 26 ani, iar fiica cea mica, Iuvenalia, are 10 ani. Cei trei copii ai lor au dorit să fie și ei artiști, exact ca părinții lor.

Cu ce se ocupă copiii lui Marcel Pavel

Marcel Pavel, în vârstă de 64 ani, a devenit tată pentru a teia oară când avea 53 ani. Soția lui a fost balerină a Teatrului Balșoi. Fiica cea mica, Iuvenila, a fost o surpriză minunată pentru cei doi artiști și au știut imediat că micuța le va complete perfect familia.

Citește și: Cât de mult a crescut fetița lui Marcel Pavel! Artistul și fiica lui vor lansa, împreună, un colind de Crăciun

Richard, Sasha și Iuvenila au toți înclinații artistice, știu să cânte la instrumente, în timp ce fiica cea mică face balet.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Sunt cu bun-simț copiii mei, sunt foarte bine educați, nu au sfidări de acest gen, nici nu au bani așa să arunce în vânt prin discoteci, prin cluburi, prin restaurante să facă figuri, să facă aroganțe! Nici nu le-aș permite și nici nu avem posibilitatea. Chiar dacă o aveam, nu le permiteam! Mulți copii au sfârșit aiurea făcând asta, nu dau nume și cunosc familii extraordinar de înstărite care au nefericirea asta. Chiar nu apreciez deloc! Nu apreciez pentru că acest cuvânt <șmecher> a devenit așa, o virtute la noi”, a povestit Marcel Pavel pentru Unica.

Pe lângă muzică, Sasha a fost pasionat și de magie, iar această lume l-a fermecat. Chiar dacă băiatul nu e decis, el are tot sprijinul părinților săi. Tânărul a făcut 13 ani de pian. Marcel Pavel a povestit că fiul lui a încercat magia, dar după o lună a abandonat-o.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Artistul a recunoscut că în tinerețe și el era la fel de indecis precum e fiul său. Marcel Pavel se bucură că are niște copii liniștiți, care nu îi fac probleme și care încă își caută o arie de activitate. Cântărețul a avut și un sfat prețios pentru fiul său Sasha.

Citește și: Ce etnie are Marcel Pavel. Ce a explicat cântărețul, deși a vrut să țină ascuns acest detaliu

„I-am zis: Întotdeauna să fii corect, alege-ți prietenii potriviți, anturajul te distruge, ai grijă mare. Asta cu DJ-ala, am văzut că se câștigă foarte bine. Culmea la el este că el este muzician”, a adăugat Marcel Pavel.

Fiul cel mare, Richard, a vrut să fie profesor de muzică, iar acum este în căutarea unui post la catedră. Marcel Pavel se laudă cu el spunând că are auz absolut și că e foarte bun în ceea ce face.

Anul trecut Richard l-a speriat foarte tare pe celebrul artist atunci când a sărit cu parașuta de la 4000 metri. El a aflat după ce fiul lui făcuse deja saltul cu parașuta.

Relația dintre Marcel Pavel și soția sa

Chiar dacă sunt căsătoriți de peste trei decenii, Marcel Pavel recunoaște că are momente când încă e gelos pe soția lui.

Citește și: Imagini exclusive de la petrecerea cu Marcel Pavel din casa Mireasa sezonul 9. Vizionează gratuit ce nu s-a difuzat la TV

Soția lui, care a fost balerină, are în continuare un trup de invidiat, iar artistul este sigur că el nu e singurul care observă acest lucru. Cu toate acestea, Violeta nu i-a dat niciodată motive de gelozie și i-a fost mereu fidelă, iar Marcel Pavel are încredere în ea.

„În 30 și ceva de ani, noi nu am apucat să ne plictisim unul de celălalt. Iată, am o fetiță de 10 ani, fac direct nepoți. Pe mine mă apucă uneori gelozia, nu pe ea. Soția mea a fost balerină, arată foarte bine, mereu îi zic să fie cuminte.

Uneori, mă mai tachinează și îmi spune: Nu crezi că ai întârziat cam mult?!’ , dar doar atât îmi spune. Rar avem discuții. Dacă se ajunge la conflicte, din punctul meu de vedere, relația s-a terminat. Bărbatul nu are voie să greșească, chiar dacă ești bărbat și crezi că ai o scuză, nu există scuze”, spune Marcel Pavel potrivit Viva.