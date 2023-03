Cât cere Puya pentru o oră de cântat la un concert. Tariful nu este unul mic

Puya, pe numele real Dragoș Gărdescu, are un succes greu de egalat pe piața muzicală din România. Acesta a lansat de-a lungul anilor mai multe hit-uri muzicale, atât în colaborare cu alți artiști, cât și singur.

Cât cere Puya pentru o oră de cântat. Care este tariful pe care îl percepe pentru un concert

Fanii artistului vor afla faptul că el nu cere o sumă foarte mică de bani pentru un concert de o oră. Ba chiar, unora li s-ar părea bani frumoși, dar cu siguranță, fiecare leu este binemeritat.

Astfel că, potrivit presshub.ro, Puya ar percepe un tarif de 4.500 de euro pentru o oră de cântat la un concert. Desigur, banii aceștia nu intră doar în buzunarul său, deoarece el lucrează alături de o echipă.

Acesta a ales să participe la America Express 2023 alături de soția lui, Melinda. Cei doi sunt părinții a trei copii pe care îi iubesc foarte mult.

„M-am gândit să văd dacă Americandrim-ul ăsta de care tot vorbește lumea e chiar așa cum se zice, așa că plec în America Express în perioada următoare. Și ca să nu mă fure vreo sud-americancă de pe acolo când fac autostopul, o iau și pe nevastă-mea cu mine. Dacă ne întâlnim pe stradă, să dați și voi o mână de ajutor”, a scris Puya pe Instagram.

Cât încasează Antonia și Alex Velea pe un concert

La fel ca si Puya, Antonia și Alex Velea nu sunt artiști ieftini la concerte. Însă între cei doi parteneri de viață există o diferență rezonabilă de tarif.

Dacă Antonia ar cere undeva la 5.500 de euro pentru un concert, Alex Velea ia cu 1.100 de euro mai puțin, adică 4.400 de euro.

Când se căsătoresc Antonia și Alex Velea

Antonia a fost cerută de soție de Alex Velea în vara anunlui 2021, după mai multe încercări eșuate.

„De trei ori am vrut s-o cer, dar de fiecare dată am ratat momentul. Am vrut s-o fac atunci când am inaugurat casa. Am vrut s-o cer înainte să plec la Asia Expres. Când m-am întors a început pandemia. În pandemie eram tot timpul cu ea, ea e foarte atentă la tot și nu am reușit să-i fac surpriză. De data aceasta am reușit s-o surprind”, a spus Alex Velea la Xtra Night Show.

Însă iată că a patra oară a fost cu noroc și Alex Velea a reușit să organizeze o cerere în căsătorie ca la carte. A păcălit-o pe Antonia că trebuie să filmeze un podcast, însă el de fapt, voia să o ceară de soție în fața tuturor pentru că da, întrebarea a fost pusă în cadrul unui podcast de pe YouTube. Cu toate că a trecut ceva timp de când cei doi s-au logodit, încă nu au spus nimic despre planurile de nuntă.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, spunea Alex Velea la finalul anului trecut.

