Rona Hartner, o altă veste dureroasă după ce cancerul i-a recidivat: „Am făcut dimineață un scanner”. Artista a rămas și fără bani

Artista traversează o perioadă cumplită, după ce a aflat că are cancer din nou. Rona Hartner nu doar că a rămas fără principala sursă de venit, dar a aflat că metastazele pe creier au crescut. Iată ce mesaj a transmis!

Rona Hartner a dezvăluit că în urma unui consult recent a aflat că metastazele pe creier au crescut, asta după ce spera că vor apărea, totuși, unele semne de amelioare, potrivit Viva.

Mamă singură a unei adolescente de 15 ani, artista a mai adăugat că nici nu mai poate munci din cauza bolii, ceea ce înseamnă că nu mai câștigă niciun ban.

Citește și: Ce i-au interzis medicii Ronei Hartner după ce cancerul i-a recidivat. Ce se întâmplă în viața artistei și ce declarații a făcut

Rona Hartner a primit o nouă lovitură: „Eu nu mai câștig niciun ban”

„Acum, eu nu mai câștig niciun ban. Toate au dispărut, toate proiectele, contractele. A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă, să am încredere în Dumnezeu. Stau acasă cuminte. Eu m-am încăpățânat în prima zi, nu am vrut să plâng. Am zis: <<Dumnezeu nu îmi dă boala asta, cancer, fază patru, incurabil, la plămân, unde eu nu fumez. Și la creier>> (....) Am 7, 8, 9 metastaze pe creier care au crescut. Am făcut de dimineață un scanner și au crescut…”, a dezvăluit, în urmă cu câteva zile, Rona Hartner pe contul personal de socializare, citată de sursa menționată mai sus.

Rona Hartner este convinsă că boala a făcut-o pe fond de stres, căci a trecut prin greutăți pe care a încercat să le ducă de una singură:

„Sunt nefumătoare. Nu am niciun motiv să am cancer de plămân. Ce, am răcit o dată și am cancer de plămân? Nu! A fost pe fond emoțional. Pentru că anul acesta am tras ca un măgăruș. La niște chestii foarte grave, dure în viața mea. Piatră peste piatră, le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul! Nici n-am spus nimănui, nici fratele, nici sora, nici mama nu știau ce greutăți am eu. Le țineam pentru mine, cum face lumea cu bun simț. <<Haide, domnule, nu mă mai victimizez atât. Alții au probleme mai mari, le păstrez pe ale mele pentru mine.>> Așa că am ținut totul în mine și am suferit. Așadar, corpul a reacționat. Iar veștile de la doctor, care trebuie să-ți dea speranță și fericire, îmi făceau și mai rău.”, a mai spus artista, citată de Viva.

Citește și: Rona Hartner, despre ultima dorință, după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4: „Nu plec de aici până nu...”

„Am cancer de fumător în corp de nefumător”

Rona Hartner a mai dezvăluit că are o mulțime de planuri, însă cancerul o împiedică să mai facă ceva, căci nu mai are putere:

„Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam, în timp, să apară vârsta avansată. M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat.” , a continuat ea, citată de sursa menționată mai sus.