Cât costă un cozonac pregătit chiar de Gabriela Cristea în noul său atelier artizanal. Prețurile diferă în funcție de sortiment

Gabriela Cristea și-a transformat pasiunea pentru gătit în afacere. Prezentatoarea TV și-a deschis un atelier artizanal, unde pregătește chiar ea cozonaci. Sortimentele sunt pentru toate gusturile, iar prețurile diferă în funcție de umplutura aleasă.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi, însă nu neglijează nici rutina din bucătărie. Vedeta se filmează adesea gătind pentru întreaga familie, dar și pentru prieteni, iar acum și-a dus pasiunea la următorul nivel. Prezentatoarea de la Mireasa. Capriciile Iubirii și-a deschis propria afacere cu cozonaci pregătiți chiar de ea.

Videoclipul cu rețeta Gabrielei Cristea de cozonaci pufoși a adunat de-a lungul timpului sute de mii de vizualizări de Youtube. Acum, însă, aceasta și-a transformat pasiunea pentru gătit în afacere, iar cei care vor să guste din preparatele sale, o pot face acum, direct de la sursă.

Soția lui Tavi Clonda a anunțat recent că și-a lansat o afacere cu cozonaci artizanali, realizați din ingrediente de calitate, pregătiți cu atenție și dragoste chiar de ea, în timpul liber.

Cât costă un cozonac pregătit de Gabriela Cristea. Prețurile diferă în funcție de sortiment

Pe site-ul oficial, aceasta se mândrește cu faptul că folosește numai ingrediente premium în produsele sale, „fără aditivi cu o aromă și gust memorabile”.

„Avem controlul deplin al procesului de producție, de la frământare până la

ambalare și obținem de fiecare dată un produs proapăt, premium, care se păstrează în condiții optime până la servire”, se mai arată pe site.

De asemenea, pentru că sunt produși în serii limitate, procesul nu este grăbit, iar cozonacii

au un gust „delicios, echilibrat, ca făcut în casă. Rețeta se bazează pe răbdare, iar uneori, te surprinde și forma inovatoare”, este promisiunea făcută de Gabriela Cristea pe conturile noii sale afaceri.

Gama de cozonaci este una variată și creată pentru a satisface toate gusturile. De la celebri ei cozonaci cu ciocolată, cremă de gianduia și nuci, până la cei cu fistic sau piure de măr, cei care își doresc un produs gătit după rețeta Gabrielei Cristea, au de unde alegre.

Prețurile sunt pe măsura rețetelor inedite, dar accesibile, pentru toate buzunarele. Pentru cei mai simplu, precum cozonacii cu mere, nucă sau caramel sărat prețurile pornesc de la 85 de lei, în timp ce sortimentele mai complexe, cum ar fi cel cu fistic, ajung la 140 de lei.

Fiecare cozonac are o greutate de 900 de grame, iar prezentatoarea TV a dat deja startul comenzilor pentru Paște.

„Vreau să vă mulțumesc vouă, celor care ați fost aproape de mine, chiar de la început. Am avut o surpriză foarte plăcută să constantăm că sunteți mulți din comunitatea mea care vă doreați să gutați din bucatele pe care eu le-am tot postat de-a lungul timpului.

Sunt convinsă că am pornit în această călătorie din momentul în care am luat prima tigaie în mână și m-am gândit dacă oare aș putea să gătesc vreodată ceva comestibil pentru mine și uite că lucrurile s-au aranjat încet încet. Am început să fiu pasionată de gătit, să fac rețete din ce în ce mai sofisticate, fără să mi se pară că este un capăt de lume”, a dezvăluit Gabriela Cristea în mediul online.

În plus, chiar dacă, momentat, în atelierul artizanal prezentatoarea pregătește doar cozonaci, aceast a dezvăluit că în fiecare săptămână testează și încearcă să aducă produse noi.

„Felicitări!!!! arată nemaipomenit, sunt convinsă că sunt foarte gustoși” / „Arată super bine cozonacii și cred ca sunt și buni pe cum arata felicitări Dumnezeu sa va dea sănătate frumoasa doamnă Gabriela”/ „Arată super, mi ati facut pofta ,cred ca sunt super buni ,curcubeu pe cerul gurii!!!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.