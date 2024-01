Gabriela Cristea le-a arătat urmăritorilor săi cum prepară crema de zahăr ars. Ce ingredient minune adaugă pentru un gust savuros

Gabriela Cristea a dezvăluit care este secretul ei pentru o rețetă de succes atunci când are poftă de cremă de zahăr ars. Iată modul de preparare pe care îl respectă prezentatoarea de televiziune.

Gabriela Cristea a menționat de foarte multe ori faptul că visul ei cel mai mare a fost să aibă o familie împlinită, subliniând importanța acesteia și dovedind de fiecare dată cât de dedicată este în relația cu soțul ei și cu cele două fiice minunate.

Moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii postează în mediul online de fiecare dată când are ocazia și le arată fanilor cum este viața ei alături de superba sa familie.

De curând, Gabriela a lansat în mediul online rețeta pe care ea o folosește de fiecare dată atunci când cei doi soți și cele două fetițe, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena, au poftă de un desert savuros.

Iată care este secretul pentru un rezultat de excepție.

Rețeta Gabrielei Cristea pentru crema de zahăr ars

Crema de zahăr ars este o rețetă foarte simplă și rapidă prin care pofta de dulce a tuturor poate fi îndeplinită cu mult succes. Desertul este foarte popular în România, iar crema fină și aromată îi face atât pe cei mici, cât și pe cei mari să o adore până la ultima înghițitură.

Iată cum prepară Gabriela Cristea crema de zahăr ars pentru soțul și pentru fiicele ei.

„Vă propun o rețetă adusa tocmai din Franța. Daca sunteți amatori de cremă de zahar ars, vă propun o cremă puțin mai fină, mai delicată și nobilă. O variantă franțuzească și anume, Crème Brullee!

Se va face pe deasupra cu o crustă de zahar pe care trebuie să o spargeți. Este o nebunie întreagă! Aveți nevoie de foarte puține ingrediente.” a precizat Gabriela.

Ingredientele sunt foarte puține, dar secretul gustului savuros constă foarte mult într-unul cu adevărat special. Așa cum a specificat și moderatoarea, ai nevoie de:

patru gălbenușuri

80 de grame de zahăr brun

500 mililitri de smântână pentru gătit cu 33% grăsime

esență de vanilie

Referitor la modul de preparare, Gabriela a dezvăluit următoarele secrete:

După ce v-ați asigurat că aveți exact ingredientele menționate mai sus, se începe prin a pune smântâna la foc pentru a se încălzi. Este foarte important să nu se fiarbă, ci doar să se încălzească.

După ce smântâna s-a încălzit, se pun gălbenușurile într-un bol alături de cele 80 de grame de zahăr brun. Conținutul se amestecă pentru obținerea unei consistențe specifice.

Următorul pas este de a se încige cuptorul la 150 de grade și, separat, se pune o oală de apă la fiert. După ce cuptorul s-a încins, se adaugă amestecul care se lasă la copt aproximativ 60 de minute. Este important să nu se coacă foarte tare.

Imediat după topirea zahărului se adaugă smântâna treptat. Într-o tavă se adaugă recipiente de dimensiuni mici, iar compoziția se pune într-un vas cu gură de scurgere pentru un transfer eficient.

În următorul pas se toarnă apa fierbinte din oală direct în tava cuptorului, iar recipientele umplute cu respectiva compoziție se lasă la plutit în lichid pentru 45 - 50 de minute.

Ultimul pas este de a se pune recipientele la frigider timp de o oră pentru a se răci complet și totul este gata.

Iată declarațiie prezentatoarei de televiziune:

„Desfacem cutia de smântână, eu am de 33% grăsime și trebuie să fie de gătit, nu cea acrișoară. O punem într-un recipient pe care îl așezam pe foc. Mare atenție, doar încălziți smântână, nu o fierbeți! Avem nevoie doar de gălbenușuri, pentru aceasta rețetă.

Cântărim apoi 80 de grame de zahăr. Într-un bol amestecăm gălbenușurile și zahărul. În smântâna încălzită o să adaug esență de vanilie. Amestecați până se topește tot zaharul din gălbenușuri. Am pus cuptorul să se încingă la 150 de grade și am mai pus și o oala cu apa pe foc, pentru că o să fac un bain-marie la cuptor. O să le coc aproximativ o oră, nu trebuie să fie foarte coaptă compoziția.

Trebuie să fie destul de moale și cremoasă. Acum, după ce am bătut bine zaharul cu gălbenușurile, încep să pun smântâna puțin cate puțin. Avem grijă să nu facem omletă. Am pus în tavă mai multe recipiente mici și compoziția am adăugat-o într-un vas care are gură de scurgere, pentru a fi mai ușor să torn. Nu trebuie să puneți mai mult de un cm de cremă în fiecare formă. Trebuie să fie fină și delicată. Mâncăm franțuzește!”

La final, Gabriela a topit zahărul presărat peste cremă cu un arzător special pentru a obține un aspect superb.

Le-am scos și acum facem crusta de zahar. Luam zahăr și punem deasupra”

