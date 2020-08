Cât de frumoasă e mama lui Feli. Imaginea i-a uimit pe fanii vedetei, care au remarcat asemănarea izbitoare - Foto

Feli a postat pe contul său de Instagram o poză în care apare alături de cea care i-a dat viață, totul însoțit de un mesaj emoționant. Cele două seamănă ca două picături de apă. Mama lui Feli este dovada vie că frumusețea a rămas în familie și s-a moștenit din generație în generație.

Imaginea a strâns rapid peste 6.000 de aprecieri, iar asemănarea izbitoare i-a uimit pe fanii artistei, care au comentat la postare și i-au lăsat lui Feli numeroase complimente și laude: "Ce frumoase sunteți!", "Care-i mama si care-i fiica?", sunt doar două dintre comentariile admiratorilor cântăreței.

"Eu nu am poze din copilarie. Sufeream mereu cand mi se aratau albume pline din copilaria prietenelor mele iar eu nu aveam ce sa arat. O singura poza am - de cand aveam 10 ani. Atat.

Poza asta e prima mea poza “de album” cu mama.

Nu pot sa descriu ce sentiment am avut cand m-a tinut de mana...

Te iubesc, Susana mea!❤️", a scris Feli în descrierea imaginii pe care a postat-o pe contul său de Instagram și în care apare alături de mama sa.