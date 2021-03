Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Răzvan Fodor. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul TV de ziua ei

“Până acum 10 ani, credeam că am trăit cele mai frumoase experiențe, vacanțe, petreceri, că sunt fericit, că am luat maximul din tot ce oferă viața, că nu era nimeni ca mine, și că nu mai avea ce să mă impresioneze.

După aia, ai apărut tu și ai transformat tot ce trăisem într-un fâs: o șmecherie prăfuită, stocată undeva, într-un server din creierul meu.

La mulți ani, copilul meu frumos, și mulțumesc pentru toată bucuria asta!❤️🙏 #happybirthday #fatherlove #myeverything și nu in ultimul rând #ochiimei 🤣🤣”.

Printre cei care i-au urat fetiței la mulți ani s-a numărat și Gina Pistol și Mihai Petre, iar fanii prezentatorului l-au copleșit cu felicitări pe tânărul tătic.

Răzvan Fodor are o familie fericită

Răzvan Fodor, în vârstă de 45 de ani, și Irina, în vârstă de 32 de ani, frumoasa lui soție, sunt împreună din 2007 și și-au unit destinele în 2010.