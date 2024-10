Cât de mult au crescut și cum arată acum copiii lui Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon, imagine adorabilă în online

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au multe motive de mândrie atunci când vine vorba despre băieții lor! Iată cum au fost surpriși cei doi micuți în mediul online!

Laurențiu Reghecampf are zeci de motive să se mândrească cu soția sa și cu băieții lui, alături de care trăiește o adevărată poveste de familie ca de basm.

Tehnicianul, care acum este liber de contract se poate considera un bărbat norocos și un tată mândru pentru că cei patru fii ai săi sunt exact așa cum orice tată își dorește.

Recent, Corina Caciuc a publicat o imagine cu cei doi fii pe care îi au împreună, iar fanii au rămas de-a dreptul copleșiți de apariția lor în online.

Iată cum arată acum și cât de mari s-au făcut cei doi fii ai cuplului!

Cât de mult au crescut și cum arată acum copiii lui Reghecampf și ai Corinei Caciuc

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formează un cuplu din anul 2021, atunci când fostul jucător de fotbal a decis să facă public divorțul de Anamaria Prodan, punând capăt unei căsnicii de aproape 13 ani.

Corina Caciuc a devenit cunoscută datorită relației sale cu Laurențiu Reghecampf, alături de care acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste după ce au trecut prin multe greutăți.

În urmă cu 2 ani, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit părinții unui băiețel ce poartă numele de Liam și care le-a adus multă fericire pe toate planurile.

Deși cei doi nu și-au dorit să facă publice prea multe imagini cu primul lor copil, aceștia nu s-au putut abține să nu îl arate fanilor lor.

La aproximativ 2 ani distanță, cuplul s-a bucurat de venirea pe lume al celui de-al doilea băiat, ce poartă numele de Landon și care le-a umplut sufletele de bucurie.

De curând, cel mic a împlinit vârsta de 6 luni și deja pare că se ia la întrecere cu fratele său mai mare.

Recent, mămica celor doi băieți a publicat în mediul online o fotografie cu ei alături de o descriere pe măsură: „Iubire de frate”.

Iată fotografia!

Iată ce a declarat recent Laurențiu Reghecampf despre băieții săi!

„Eu sunt foarte fericit. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut niciodată și acum le fac. Mă trezesc dimineața, am grijă de copii, ies la plimbare. Avem doi băieți, Liam, iar pe cel mai mic îl cheamă Landon. Toți băieții mei sunt cu litera L. Luca, Laurențiu Jr, Liam, Landon. A fost mai mult decizia Corinei, ea a ales.

Experimentez niște lucruri noi. Probabil n-o să le mai trăiesc. Am și eu 48 de ani. S-a terminat, mă gândesc la o fetiță, nu am eu chestia asta, fac numai băieți. E greu, nu e ușor. E foarte mult de muncă cu ei când sunt mici”, a povestit acesta potrivit iAMsport.ro.