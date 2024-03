Recent, Anamaria Podan, cunoscută pentru prezența sa fermecătoare și stilul impecabil, a captivat atenția fanilor și a presei printr-o fotografie incendiară surprinsă la piscină.

Într-un costum de baie negru, de tip body, Anamaria Podan și-a etalat formele irezistibile cu o încredere și o senzualitate care au uimit pe toată lumea.

Cât de sexy s-a pozat Anamaria Prodan, în costum de baie, la piscină. Ce reacții au avut fanii când au văzut fotografia

Cu o eleganță debordantă și o atitudine fermecătoare, fotografia o prezintă pe Anamaria Prodan într-o ipostază seducătoare, demonstrând încă o dată de ce este considerată o figură emblematică în lumea showbizului românesc.

Costumul de baie ales de Anamaria Podan este o combinație perfectă între confort și stil. Astfel că, ea a les o ținută care să o avantajeze și să-i pună în evidență silueta și trupul de invidiat.

Anamaria Podan a fost foarte apreciată de fanii care i-au scris multe mesaje frumoase.

Reacțiile la această fotografie nu au întârziat să apară. Fanii au fost copleșiți de frumusețea ei, lăudând-o pentru curajul de a împărtăși o astfel de imagine și pentru eleganța sa fără cusur.

Cu toate acestea, imaginea pozitivă pe care o proiectează Anamaria Podan nu se rezumă doar la aspectul său fizic. Ea este recunoscută și pentru aparițiile sale controversate de la tv, unde a fost invitată des.

Anamaria Podan continuă să demonstreze de ce este una dintre cele mai influente și admirate figuri din lumea mondenă autohrtona. Cu fiecare apariție, ea reușește să captiveze și să inspire, lăsând în urmă o amprentă indelibilă în inimile fanilor săi. Poza de la piscină în costum de baie negru este doar un alt exemplu strălucitor al eleganței și frumuseții sale excepționale.

Cum a cucerit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Despre sportivul stabilit în Las Vegas, Anamaria Prodan spune că este un om minunat care o susține necondiționat.

„Simt că e cineva lângă mine care e acolo și mă susține indiferent de ce pas greșit fac. Minunat e puțin spus. E un om realizat, pe picioarele lui. E un om care poate să-mi ofere tot ce visez și aici nu vorbesc de partea financiară, vorbesc de suflet”, a spus impresara.

Diferența de vârstă de 14 ani dintre ei nu îi afectează, spune Anamaria Prodan.

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, neneorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozoiatatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Copiii Anamariei Prodan l-au plăcut din start pe noul iubit al mamei lor.

„Sunt foarte fericite. Rebeca trăiește acolo și știe. Ultima vacanță am făcut-o împreună. Sunt fericite și împlinite că, în sfârșit, în familia noastră este cineva ca noi, cineva din lumea noastră.

Și cu Bebe la fel, discuțiile sunt despre cum trebuie să fie un bărbat, despre ce trebuie să exprime un bărbat, despre cât de puternic din toate punctele de vedere trebuie să fie un bărbat. Probabil că a venit exact în momentul în care și eu și Bebe aveam cea mai mare nevoie de un bărbat adevărat lângă noi”, a mai spus Prodan la AntenaStars.