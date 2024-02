Sarah Prodan, adevărul despre intervențiile estetice. La ce procedură apelează. Anamaria Prodan: „Poate să mă judece oricine”

Sarah Prodan, fiica Anamariei Prodan, a intrat în cabinetul medicului estetician pentru o procedură care o ajută în viața ei de sportivă. Doctorul a ținut să precizeze că bachetbalista nu are operații estetice și nici proceduri la nivelul feței.

Anamaria Prodan a vorbit în emisiunea Prodanca. Punct și de la capăt despre procedura care împiedică transpirația din zona axilelor, la care apelează și ea, dar și Sarah.

„Sarah e sportivă! Poate să mă judece oricine! Nu suport transpirația nici la femei, nici la bărbați! Să văd că au tricoul plin de transpirație, cu fungi. Putem să transpirăm prin alte părți, nu la subraț! Dacă se poate face ceva cu tehnologia și cu medicina care a avansat sunt pentru chestiile mici care repară sau care te fac să te simți încrezătoare. De-asta și Sarei i-am dat voie să-și facă botoxul pe o porțiune mică la subraț”, a spus Anamaria Prodan.

„La ea, find sportivă, hiperhidroza ajută să nu mai transpire în zona axilei. De aceea o să punem cremă anestezică și o să tratăm zona cu botox”, a explicat medicul estetician, care a precizat că tânăra nu are fillere la nivelul feței.

Citește și: Nuți, bona lui Bebeto Reghecampf, a ajuns pe mâna medicului estetician. La ce procedură a apelat, îndemnată de Anamaria Prodan

Anamaria Prodan, despre Sarah Prodan: „Acum poate să vadă toată România că nu are nimic în buze și n-are nimic pe nicăieri”

„Ce bine! Acum poate să vadă toată România că nu are nimic în buze și n-are nimic pe nicăieri”, a spus Anamaria Prodan, aprobată de medicul care i-a făcut tinerei procedura la nivelul axilelor.

Citește și: Anamaria Prodan a făcut turul casei sale din Las Vegas. Cum arată vila: „Am vecini celebri”. Imagini inedite din interior | VIDEO

„Nu există intervenții chirurgicale nici pe fața mea, nici pe corp! Și credeți-mă, dacă aveam, se vedea! Nu am acid în buze. Sunt foarte încrezătoare în corpul meu, am muncit foarte mult la el și nu aș schimba ceva la el acum. Poate în viitor o să vreau ceva, dar acum nu”, a spus fiica cea mică a Anamariei Prodan.

Mulți oameni au crezut că Sarah Prodan are acid în buze, însă, de fapt, are noroc cu genele, dar și cu luciul de buze.

„E totul natural. De la taică-su! El avea gura așa”, a spus Anamaria Prodan.

Citește și: Cum a răspuns Bebeto la întrebarea „Ți-e dor de tata?”. Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, reacție înțeleaptă

Reality show-ul „Prodanca. Punct şi de la capăt” care o are în prim plan pe Anamaria Prodan revine la Antena Stars, cu cel de-al optulea sezon

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie. Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită. Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna - Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.