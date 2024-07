Cum a reacționat Cătălin Cazacu când a aflat că fosta lui este cu Cătălin Bordea: „Am cunoscut foarte multă lume...”

Noua idilă a lui Cătălin Bordea a stârnit o sumedenie de reacții în mediul online. Cătălin Cazacu este una dintre vocile care s-au ridicat de la apriția fotografiilor în presă.

Cătălin Bordea a stârnit valuri în presă odată cu apriția alături de o frumoasă șatenă. Ese vorba de Elena Ardeleanu, care se pare că nu este deloc străină de parteneri faimoși.

Tânăra sărutată pătimaș de juratul iUmor este fosta lui Cătălin Cazacu. Mai exact, este femeia cu care acesta a înșelat-o pe Ramona Olaru.

Citește și: Cătălin Bordea, în brațele unei femei. Cu cine a fost surprins juratul iUmor

Cum a reacționat Cătălin Cazacu când a aflat că fosta lui este cu Cătălin Bordea

Articolul continuă după reclamă

Cătălin Cazacu nu neagă relația avută cu Elena Ardeleanu, ba mai mult, a declarat, conform unei surse, că nu are nicio problemă cu idila fostei sale cu Bordea.

„Am cunoscut foarte multă lume la viața mea… Ce contează cu cine a fost? Dacă viața m-a învățat ceva, e să mă uit înainte. Nici măcar stânga-dreapta! Privesc doar la mine în farfurie. Important e să am ceva de mâncare.

Eu sunt un om prietenos și mă bucur de toți oamenii care au fost în viața mea, și le mulțumesc. Cine n-a rămas în viața mea, înseamnă că n-a rămas dintr-un anume motiv. De aici încolo, altceva nu mai contează”, a spus el pe această temă.

Citește și: Primele declarații ale lui Cătălin Bordea despre noua lui iubită. Ce detalii a dezvăluit despre tânăra care l-a cucerit

Ce spune Cătălin Bordea despre acest nou început

Noua idilă a lui Cătălin Bordea a dat speranțe urmăritorilor acestuia. La un an de la divorțul de Livia, comediantul pare că și-a găsit în sfârșit persoana potrivită.

Deși în acest an au apărut mai multe zvonuri și imagini în care apărea alături de femei, Cătălin Bordea abia acum a decis să vorbească deschis și a ales să o facă despre Elena.

Juratul iUmor spune că între ei s-a legat o prietenie. Deși nu consideră că sunt încă într-o relație, este pregătit să vadă ce-i aduce viitorul alături de Elena.

„Ne este foarte drag unul de altul, sincer îți zic. Este pentru prima oară când nu îmi mai pasă. (…) Ne știam de dinainte, dar nu a fost ceva cu intenție. Nici acum nu e. E foarte devreme să vorbim despre asta. Ea a ieșit dintr-o relație, eu am ieșit din al Doilea Război Mondial… Eu sunt încă în ghips. Ne înțelegem foarte bine. Nu dăm un nume la treaba asta.

Citește și: Cătălin Cazacu, declarații neașteptate despre despărțirea de Ramona Olaru. Ce a dezvăluit abia acum: „M-am tăvălit în chinuri”

Eu am stat într-o relație foarte aproape și nu a funcționat. Nu se mai pune probleme dacă e la distanță sau aproape, dacă e blondă sau brunetă, dacă e tatuată sau nu. Este foarte simplu, sunt cinci ore. (…) Când se pot întâmpla și lucruri de moment: de genul, dacă ai chef să bei o cafea în Paris, ne întâlnim acolo.

Citește și: Ediție specială iUmor de Paște, România ești campioană, sezonul 16, 5 mai 2024. „BD: La munte și la mare”, varianta modernă

Pupătura asta este, din punctul meu de vedere, un mod de a fi liber pentru prima oară. Mă comport normal. (…) Ne știm de o lună. Eu în toată perioada asta nu am lăsat nici geamul deschis, mai ales ușa. Nu am fost disponibil emoțional. Nici acum nu sunt disponibil emoțional cu totul. M-am lăsat dus de val. În toată perioada asta nu am încercat să impresionez pe nimeni.(…) Elena mi-a zis că sunt stricat rău”, a mai preciat acesta, conform sursei menționate anterior.