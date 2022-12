Cătălin Botezatu, declarații despre averea pe care o deține. Creatorul de modă a „dat tot din casă”: „Mă pot lăuda că sunt bogat”

Cătălin Botezatu este un creator de modă renumit și nu de puține ori, curioșii au vrut să afle detalii despre averea acumulată până la această vârstă. Recent, în cadrul unui interviu, designerul a mărturisit, în detaliu, despre ce cifre și proprietăți este vorba, potrivit Viva.

Ce declarații a făcut Cătălin Botezatu despre începutul carierei sale: „Aveam alături oameni care s-au dovedit a fi falși”

Se pare că sumele pe care le încasează Cătălin Botezatu nu provin doar din modă. Întrebat despre începutul carierei sale, designerul a recunoscut că nu a fost o perioadă ușoară și că atunci a cunoscut, pentru prima dată, ce înseamnă falsitatea la oameni. Cu toate acestea, el susține că perioada respectivă l-a întărit foarte mult:

„E bine știut faptul că am avut o perioadă foarte grea în viața mea, eram la început, foarte tânăr, și am pierdut sume foarte mari de bani. Alți oameni, în aceste situații, pot claca, pe mine m-a întărit acea perioadă. Am făcut, atunci, o selecție drastică a oamenilor din preajma mea, aveam alături oameni care s-au dovedit a fi falși. M-a motivat foarte tare această perioadă, m-a făcut să lupt, m-a întărit și m-a făcut să doresc să demonstrez că mă pot ridica și că pot fi din ce în ce mai bun. În afară de părinții mei, în acele momente, nu mi-a fost nimeni alături.”, a mărturisit Cătălin Botezatu, citat de Viva.

Ce a declarat Cătălin Botezatu despre averea pe care o deține: „Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite”

Întrebat despre compromisurile pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale, Cătălin Botezatu a mărturisit că nu se poate vorbi despre așa ceva. În schimb, au existat, cu siguranță, multe sacrificii:

„Nu au fost astfel de momente, așa cum spuneam, nu am fost niciodată sărac. Dar au fost momente în care am jurat să nu mai fac compromisuri, mai ales în viața personală, sentimentală. Dar am făcut exact aceleași greșeli cu fiecare nouă relație începută. Pentru bunăstarea materială nu am făcut compromisuri, dar am făcut sacrificii mari de tot. Mi-am sacrificat sănătatea, viața personală, familia pentru carieră.”, a spus Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu a recunoscut că averea provine atât din case de modă, cât și din industria HORECA și imobiliare. Din punctul său de vedere, banii trebuie investiți cu cap și mai ales, într-un domeniu sigur. De asemenea, plin de modestie, Cătălin Botezatu a mărturisit că vârsta și experiențele l-au făcut să își dea seama că singura avere este tocmai propria viață și faptul că a văzut lumea:

„Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HORECA, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare. Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar, de la o anumită vârstă, realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine. La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite.

Cătălin Botezatu a recunoscut că are case atât în România, cât și în străinătate

Întrebat despre ce proprietăți deține, Cătălin Botezatu a recunoscut că are case atât în România, cât și în străinătate, iar cea mai dragă lui este o „casă-muzeu”, unde are opere de artă, antichități și alte lucruri pe care le-a cumpărat de-a lungul vieții:

„Nu locuiesc cu chirie, este un lucru scos din context. Am spus că sunt mulți oameni în lumea asta care preferă să locuiască în chiri, astfel încât să cunoască mai multe culturi, să schimbe peisajul și că românii au acest spirit balcanic al proprietății. Eu am câteva proprietăți atât în România, cât și în străinătate. Dar nu este nimic greșit în a locui în chirie. Proprietățile mele sunt frumoase, m-am implicat și în cel mai mic detaliu de design. Am o proprietate dragă mie care este <<casa-muzeu>>, acolo am opere de artă, antichități, lucrurile frumoase pe care le-am achiziționat de-a lungul vieții. Merg rar acolo.”

„Mai am un apartament foarte cochet, romantic, care s-a transformat, în timp, într-un mare dressing, motiv pentru care poartă denumirea de <<casa-dulap>>. Acum locuiesc într-o casă în apropierea unui lac. Întotdeauna mi-a plăcut să am o priveliște superbă de la fereastră. Dar cred că, în ultimii doi ani, am reușit să stau acasă, cumulat, două luni. În restul timpului, am fost plecat. Ceea ce am în fiecare casă, inevitabil, sunt plantele.”, a mai adăugat Cătălin Botezatu.

