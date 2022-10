Cătălin Botezatu vrea să petreacă Revelionul pe alt continent, dar nu fără o vizită la medic înainte. Ce probleme de sănătate are

Cătălin Botezatu a vorbit, într-un interviu, că s-a confruntat cu niște probleme de sănătate care i-au dat bătăi de cap, potrivit fanatik.ro. Acum, deși se simte mai bine, el spune că se declară încă sceptic cu privire la starea sa și că vrea să fie precaut înainte de a-și face planuri de viitor, asta pentru a nu-l împiedica să aibă parte de un Revelion de neuitat.

Care e motivul pentru care Cătălin Botezatu trebuie să facă o vizită la medic

Cătălin Botezatu a vorbit, în exclusivitate, despre problemele de sănătate care i-au dat bătăi de cap ani la rândul. Din fericire, acesta susține că situația s-a ameliorat, iar veștile din partea medicilor sunt cât se poate de încurajatoare.

Însă, pentru a fi precaut, creatorul de modă a precizat că înainte de orice plan de viitor, în care ar intra și o vacanță de neuitat de Revelion, vrea să ajungă numaidecât la un control medical. El a explicat că e doar o verificare de rutină. În plus, Cătălin Botezatu a adus în discuție un alt aspect care l-a supărat multă vreme și anume, insomniile.

Cătălin Botezatu este mai tot timpul plecat din țară: „Nu am obosit”.

Cătățin Botezatu a mai fost întrebat despre planurile din această toamnă, despre câte zile cumulate pe an și le petrece acasă, dar și cum reușește să se odihnească în tot amalgamul de evenimente și plecări.

„S-au cam terminat proiectele cu moda pe care le-am avut pentru acest an. Mai am la Cluj City Fashion Week și apoi la Oradea. Mai am un eveniment la Abu Dhabi la cursa de Formulă 1, încă unul la Dubai și cam atât. A fost un an extraordinar cu foarte multe prezentări cu Fashion Week-urile de la New York, Paris, Londra, am făcut un mare show la Atena, în fața a 6.000 de persoane, am realizat Fashion Week-urile din România. A fost un an foarte, foarte bun.”, a spus Cătălin Botezatu.

„Până acum, adunate, sunt doar trei săptămâni, nici măcar o lună. Dar nu am obosit, îmi place ceea ce fac și atunci cred că din asta îmi iau tot ce am nevoie. Această viață îmi place… Nu mă odihnesc… Când mă pregătesc să dorm, este adevărat că întotdeauna folosesc tot felul de pastiluțe bio…”.

Creatorul de modă a vorbit și despre problemele de sănătate, dar și despre planurile pe care le are de sărbători. Acesta a mai mărturisit că are sute de premii strânse de-a lungul timpului.

„Trebuie să merg, totuși, la medic. Sunt bine și cu sănătatea. Eva Pavel chiar azi m-a sunat și mi-a zis că trebuie să facem ceva să merg totuși anul acesta la un control, la medic, să vadă cum stau cu cele cinci stenturi. Trebuie control tot timpul. Au trecut ceva ani de când le-am pus. O să ajung, o să merg și acolo. Și o să fie bine. Oricum, iau medicamente, țin un regim foarte strict. Este ok.”, a mai spus acesta.

„Da. O să merg, că de obicei, de Crăciun, la locul meu drag, la buna mea prietenă Mary, care este ca o mamă, este prietenă. Acolo mă simt cel mai bine. Am făcut multe sărbători de Crăciun sau Paște acolo, cu toți prietenii mei. După care probabil plec în America de Sud, la Tulum, să vedem. Deocamdată nu știu… ori combin un Dubai cu Tulum…Ori la Tulum, ori la Dubai.”

„Dacă aș fi să iau și în această seară un premiu (la Gala Premiilor Radar de Media, n. red.), ar fi 301 în total. Pot să dovedesc, nu glumesc. La atelier am, în două încăperi, de sus până jos, ca niște biblioteci, premii. Și acasă la fel. Nu mai pun la socoteală și diplomele care sunt sute, cred că mii.”, a încheiat Cătălin Botezatu.

