Cătălin Botezatu a mers pentru prima oară într-o stațiune de pe litoralul românesc și a fost total impresionat. Ce loc l-a cucerit

Botezatu a ajuns pentru prima dată în stațiunea Vama Veche și a rămas impresionat de atmosferă, plajă și mâncare și spune că a trăit o experiență unică și a avut impresia că nu se află în România.

Cătălin Botezatu, despre prima impresie din Vama Veche: "E ceva superb. Nu zici că ești în România"

Designerul a ajuns în Vamă cu ocazia zilei de naștere a unui prieten. Bote spune că a avut parte de o experiență unică.

A fost impresionat de sejurul petrecut aici, de cazare, dar și de plajele și locurile în care poți mânca o varietate de preparate, potrivit Fanatik.

E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în Romania. Am văzut niste locații… Deși, de-a lungul timpului am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață am ajuns aici, a precizat Cătătlin Botezatu, potrivit sursei menționată.

Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă, Ilios. Când am intrat în ea mi s-a părut că mă aflu în altă țară.

Totul era modern, de la decorațiuni, cameră, piscină… mi s-a părut o altă lume. Și nu doar aici.

Aceeași impresie mi-au dat-o și alte construcții. Parcă nu făceau parte din acea Vamă de care auzisem eu. Să nu mai spun de plajele frumoase, de muzică, baruri, cluburile extraordinare cu decorațiuni frumoase, a declarat Cătălin Botezatu , potrivit sursei menționată.

