Câte kilograme are Minodora și cât de mult a slăbit. Secretul siluetei de invidiat

Acum vedeta cântărește 60 de kilograme și uimește cu imaginile pe care le încarcă pe social media. vedeta a slăbit enorm, publicul cunoscând-o când ea avea 100 de kg.

„Mă opresc la 60 de kilograme. Pentru față folosesc un întreg tratament: peeling-uri pentru față, cremă de zi, cremă de noapte și cremă de ochi. Am un întreg ritual. Și pentru piele am la fel, creme speciale pentru corp”, a spus Minodora pentru impact.ro.

Cum a slăbit Minodora 40 de kg în aproximativ doi ani

Deși pandemia i-a schimbat puțin cursul vieții, Minodora nu s-a lăsat afectată de schimbările bruște care au venit odată cu instalarea coronavirusului în întreaga lume. Merge pe premisa că "pe Dumnezeu nu îl poate învinge nimeni, niciodată", fapt care îi dă o doză de încredere că lucrurile sunt rânduite, undeva de sus.

Deși nu a mai fost în atenția presei de ceva vreme, Minodora nu s-a simțit dată la o parte, ci mai degrabă avantajată și asta pentru că a reușit să câștige timp pentru a apărea transformată total în fața camerelor, așa cum și-a dorit mereu: a slăbit 40 de kg: "Toate doamnele și domnișoarele mă întreabă cum am slăbit".

Citește și: Ce dietă ține Anamaria Prodan. Trucul minune pe care îl aplică a ajutat-o să scape de 12 kilograme

Dieta, sportul și masajul - cheia unei siluete de invidiat

"Fac și sport și masaj pentru că nu e nicio frumusețe să slăbești și să rămână surplus de piele, însă este foarte greu pentru că eu am dat foarte multe kg jos, de la 100 de kg sunt la 62 acum, merg spre 60 de kg. Operația de tăiere de stomac nu este o operație ușoară, să știți! Este o frustrare în permanență pentru că nu mai poți mânca, mănânci foarte puțin. Dacă mănânci încontinuu așa cum am mâncat eu, din nou ți se mărește (n.r stomacul) și din nou te îngrași.

Trebuie știut foarte clar, că și cu această tăiere de stomac, dacă nu ai reguli și nu păstrezi niște limite, te reîngrași automat, este ca un balon de elastic. Dacă știi că nu ești conștiincios și nu respecți anumite lucruri, nu te opera de stomac!", a spus Minodora la Acces Direct în urmă cu ceva timp.

Citește și: Victoria Beckham la extreme în bucătărie. Ce dietă are Posh Spice de 25 de ani

"Vreau să le povestesc fetelor că eu mănânc absolut orice, inclusiv slănină afumată cu ceapă și cu pâine, pentru că îmi place, eu sunt bănățeancă. Mănânc absolut orice, inclusiv dulce, dar cantitățile mele sunt foarte mici, foarte, foarte mici, atât cât să îmi fac pofta și totodată din Italia, nu din România, folosesc niște picături care mi-au tăiat pofta de mâncare și de dulciuri. Cred că acest lucru m-a ajutat foarte tare", spune Minodora.

Minodora respectă orele fixe pentru fiecare masă

"Cam da! Trei mese pe zi, fără nicio gustare. În loc de gustări poate un iaurt de fructe sau lichide. Ultima oră de masă, în weekend, este mai târzie, dar la ora 20 sunt mâncată deja. Totdeauna mănânc la micul dejun ceva, dar repet, cantitățile de mâncare sunt mici. Când spun sunt mici, sunt mici! Maximum cinci guri", mai adaugă Minodora.

"Făcând acest lucru de un an și jumătate, de pe 14 februarie, chiar este un an și nouă luni, aproape doi ani, stomacul se obișnuiește", mai spune artista.

Citește și: Secretul siluetei Mirelei Vaida. Cum se menține prezentatoarea de la „Acces Direct” și cum a reușit să slăbească după trei nașteri

A făcut operație de micșorare a stomacului

"În 2017 am făcut operația, adică acum trei ani de zile am făcut operația de stomac. Am slăbit cu operația 15 kg și după un an și jumătate m-am îngrășat opt/nouă kg. În momentul în care am văzut că încep să mă reîngraș și să nu am niciun rezultat cu stomacul operat, tăiat, am hotărât să diminuez total cantitățile de mâncare și m-au ajutat aceste picături care mi-au tăiat pofta", povestește Minodora.

În AntenaPLAY ai episoade noi din Adela ▶ Dă PLAY să vezi serialul tău preferat