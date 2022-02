Ce dietă ține Anamaria Prodan. Trucul minune pe care îl aplică a ajutat-o să scape de 12 kilograme

Impresara a avut o perioadă acum mult timp în urmă când a luat în greutate, dar la scurt timp a reușit să-și recapete silueta de altă dată. Aceasta a apelat la o dietă “minune” care a ajutat-o să piardă în doar câteva zile 12 kilograme.

Acesta nu s-a complicat cu diete de la nutriționiști , ci a folosit câteva ingrediente pe care orice om și le poate cumpăra și a recunoscut că este o adeptă a dulciurilor: “Îmi plac dulciurile, dar când pun pe mine, mănânc salată de castraveți două săptămâni. Cred că fiecare trebuie să facă ce simte. Fac sport, am momente când o lună nu mai am chef să mă duc. Și se vede imediat. Eu care trăiesc pentru a mânca”, a mărturisit Anamaria Prodan, la Antena 1.

Ce dietă a ținut Anamaria Prodan pentru a slăbi 12 kilograme

Impresara a fost întrebată pe ce pune accent atunci când vrea să slăbească și cum reușește să aibă un trup fără cusur la 49 de ani.

„Am slăbit 12 kilograme. Am mers la sală și am ajuns la forma care m-a consacrat, forma sexy. Pe mine nu mă macină niciodată nimic, întotdeauna îmi rezolv problemele simplu și frumos”, a mărturisit Anamaria Prodan la gsp.ro

”De legume şi fructe! 15 zile. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a povestit Anamaria Prodan, pentru Focus Magazin.

Citește și: Laurențiu Reghecampf a publicat ecografia copilului său cu iubita Corina Caciuc. Anamaria Prodana reacționat imediat

„Am slăbit 12 kilograme. Am mers la sală și am ajuns la forma care m-a consacrat, forma sexy. Pe mine nu mă macină niciodată nimic, întotdeauna îmi rezolv problemele simplu și frumos”, a mărturisit Anamaria Prodan la gsp.ro

Citește și: Anamaria Prodan, spectacol la plajă cu fetele sale. Cum arată toate în costum de baie, pe plajele fierbinți

„Am fost destul de atentă cu alimentația. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mișcarea a avut un rol esențial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a povestit Anamaria Prodan pentru Click.ro

Citește și: Anamaria Prodan a recunoscut de ce a pozat în reviste pentru adulți: "Toată lumea îmi spunea că nu am nevoie". Motivul ascuns

Chefi fără limite are premiera pe 20 februarie în AntenaPLAY ▶ Vezi prin ce provocări au trecut chefii tăi preferați