Câte kilograme are Ruby. Vedeta a dezvăluit cum a slăbit în ultima perioadă: „Am fluctuații de greutate”

Ruby a mărturisit că are fluctuații de greutate, iar recent a ajuns la 46 de kilograme, după ce s-a stresat foarte mult, din cauz realizării unui nou proiect muzical. Din cauza stresului și a agitației, artista și-a neglijat alimentația:

”Am constant fluctuaţii de greutate de un kilogram – două, însă de fiecare dată înainte de filmarea unui clip nou mă stresez foarte tare cu tot ce ţine de organizare, imagine şi realizare, uit să mănânc cu zilele şi e normal să slăbesc.La fel s-a întâmplat şi săptămânile astea, am ajuns la 46 de kilograme pentru că am avut de pus la cale producţia pentru clip. Filmând în Istanbul, în vreme de lockdown, a fost ceva mai solicitant şi am avut de pus la punct o grămadă de lucruri ca să reuşim să mergem acolo şi să filmăm la nivelul de producţie la care o facem aici. În patru zile cât am stat acolo, nu am mâncat nici măcar cantitatea care să însumeze o masă. Dar îmi revin repede, m-a pus mamaia pe regim cu cartofi prăjiţi şi sarmale!”, a declarat Ruby pentru okmagazine

Ce complexe a avut Ruby în adolescență

De asemenea, Ruby a vorbit și despre complexele din adolescență, de care a scăpat

„Două rinoplastii mai târziu, am un nas drăguţ cu care miros tot! Asta a fost un complex major pentru mine şi după ce l-am pus la punct, parcă mi-a crescut un corn de unicorn în frunte de fericire! Dar gata! Am scăpat de treaba cu complexele, nici celulita nu mi se mai pare capăt de lume! Câteodată mă gândesc că poate aici intervine gândirea matură, că de vreo doi ani mă iubesc şi mă apreciez într-un fel în care mi-ar fi plăcut să o fac de mai mult timp. Simt că dacă n-aş fi fost eu, tot eu aş fi vrut să fiu. Poate sunt fete care citesc şi zic că-s nebună sau prea plină de mine, dar eu revin şi vă zic să vă iubiţi şi să vedeţi frumosul prima dată în voi, să vă acceptaţi cu toate calităţile şi defectele, oricum nimeni nu-i perfect. După ce vă iubiţi pe voi, o să vedeţi toată lumea mai frumoasă şi o să mutaţi şi munţii, e ca o superputere”, a declarat artista.

Ce studii are Ruby

Ruby, pe numele său adevărat Ana Claudia Grigore, s-a născut în data de 28 ianaurie 1989 la Medgidia, dar a urmat cursurile liceului de muzică „Dinu Lipatti” din Capitală, la secția de „Arta actorului”. A lucrat o vreme în domeniul jurnalismului și chiar s-a înscris la facultatea de Jurnalism.

Totuși, marea sa pasiune, mai mare decât actoria, a fost dintotdeauna cântatul. Acesta și-a făcut debutul într-un club din Germania, devenind astfel prima cântăreață din România care s-a lansat în străinătate. În 2010 a lansat primul său disc single, numit „Touch Me”, care a făcut senzație în Turcia.

Au urmat apoi și alte piese de succes peste hotare și abia în 2011 Ruby a decis să înceapă colaborările cu o casă de producție din România.

Au urmat apoi piesele „Party Hard” și „Miracle of Love”, dar adevăratul succes a venit în 2012, odată cu lansarea piesei „Stinge lumina”. Puțini știu însă că melodia a fost produsă de Alex Velea! Un alt succes răsunator al artistei a venit odată cu lansarea melodiei „Nu pune la suflet”, în colaborare cu What's Up. În prezent, piesa are mai bine de 35 de milioane de vizualizări și a stat mult timp în topurile muzicale din România.

În 2015, Ruby lansează un alt hit de succes, de data aceasta împreună cu bunul său prieten, Dorian Popa. Piesa „Bună, ce mai zici?” ajunge în doar trei săptămâni să aibă mai bine de zece milioane de vizualizări pe YouTube.

În prezent este într-o relație cu Adrian Robert Grigoriță, alături de care a participat la reality-show-ul „Asia Express” sezonul 2, de la Antena 1.