Ruby, schimbare de look. Ce și-a făcut la păr i-a uimit pe fani:"Cea mai frumoasă femeie din România!"

"Cea mai frumoasă femeie din România!" sau "Tu chiar și îmbrăcată ști cum să fii sexy", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care au ținut neapărat să îi transmită artistei câteva cuvinte frumoase.

Nu se știe încă dacă look-ul artistei este unul permanent sau poartă doar o perucă.

Ruby surprinde de fiacre dată prin aparițiile sale provocatoare din mediul online, iar acest lucru este vizibil din fotografiile sale.

Frumoasa artistă poartă cele mai sexy ținute, care îi vin de minune și îi scot în evidență silueta de viespe, bustul generos, dar și formele apetisante.

Ce probleme a întâmpinat Ruby după operația mamară

În luna august a anului trecut, Ruby și-a făcut o nouă operație la nivelul sânilor din cauza unor complicații apărute în timp. În perioada respectivă, artista a publicat câteva instastoy-uri cu ea în scaun cu rotile și pe patul de spital, însă a ținut nepărat să închidă gurile rele.

”Vă mulțumesc că vă gândiți la mine. Am ajuns iarăși la doctor pentru că nu am avut grijă de intervenția mea de la sâni. Spre rușinea mea, am niște zvâcuri de nebună și nu pot să stau potolită niciodată. După prima mea intervenție, am avut un concert în Iași și am început să mă comport ca o nebună, ca și cum nu mi se întâmplase nimic”, a mărturisit Ruby.

”Acțiunea mea de acum câțiva ani m-a afectat pe termen lung și a trebuit să intervin din nou. Am început să rețin apa, mi-a scos apa doamna doctor. După care, iarăși. M-am pus să sparg lemne acum câteva zile și iata-mă, sunt aici! Dar o să fiu bine!”, a mai adăugat adăugat ea.