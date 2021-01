Cate operații estetice are, de fapt, Loredana Chivu. Blondina a fost la un pas de tragedie după ultima intervenție

Citește și: Cu ce probleme se confruntă Loredana Chivu după ce era să moară pe masa de operație: "Am făcut septicemie!"

”Nu fac asta pentru cineva anume. Din moment ce fac asta pentru cineva anume deja nu mai este o decizie sănătoasă. Am făcut asta stric pentru mine, să mă simt bine în pielea mea și atât. Nu contează restul. Am 1050 în sâni, mi-am făcut o liposucție și acum am o burtică foarte plată, de fapt o să fie un abdomen lucrat și o talie de viespe. Mi-am pus și la fese, e aceeași pe care o știi și tu. Nu mi-am mai pus nimic, am fundul foarte mare.”, a spus ea la postul TV menționat.

Pe lânga acestea, Loredana Chivu mai are o rinoplastie și multiple injectări cu acid hialuronic la nivelul buzelor și feței.

"Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, nu puteam să respir. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni una la nas.", spunea ea în urmă cu ceva timp la "Răi da' buni".