Andra Gogan poate fi considerată un idol al adolescenților și al tinerilor, nu doar pentru talentul său artistic, ci și pentru faptul că e o persoană ambițioasă și foarte muncitoare.

Tânăra de 25 de ani își câștigă proprii bani din mai multe surse de venit. În afară de concerte și producțiile video, Andra Gogan este activă pe cele mai cunoscute rețele sociale, cum sunt Instagram sau TikTok.

Câți bani câștigă Andra Gogan. Activitățile care o îmbogățesc cel mai mult

Artista are o agendă plină de proiecte și evenimente, de exemplu ultimul mare eveniment a fost chiar la Arenele Romane, unde a susținut un concert în fața a mii de fani cu ocazia aniversării sale.

Cât despre rețelele sociale, tânăra a adunat aproape două milioane de urmăritori pe TikTok și peste un milion de fani doar pe Instagram. Banii îi obține nu doar din filmări și concerte, ci și din colaborări cu branduri. Conform Fanatik, Andra Gogan și mama sa au două firme deschise, care au raportat câteva profituri.

De exemplu, potrivit datelor obținute de FANATIK, în anul 2022, Andra câștiga din business-ul personal peste 2.000 de euro pe lună.

Până la deschiderea acestei firme, cea care gestiona situația financiară, a fost mama ei, Daniela Gogan. De altfel, firma mamei sale este și azi activă.

Cu firma aflată pe numele mamei sale, în 2022, de pildă, avea un profit de 110.455 de lei.

O altă platformă din care poate face bani este OkyToky, unde fanii trebuie să plătească ca să stea de vorbă cu artista. De pildă, un minut de discuție costă 30 de dolari, mai scrie Fanatik.

„În afară se câștigă cel puțin de 10 ori mai mult. La noi, este puțin mai ciudățel, nu se câștigă pe Tik Tok sau pe Instagram, de abia pe Youtube se câștigă o sumă așa și așa. Câștig la fel de bine și din concerte. Banii mei sunt adunați din concerte, din vocile puse la desene, din colaborări cu brandurile. Se câștigă mai bine sau mai prost, de la lună la lună. Se poate câștiga și o mie de euro, dar se pot câștiga și către 10 000 de euro sau mai sus”, a precizat Andra Gogan, notează Evz.ro.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Andra Gogan mărturisea că își petrece timpul alături de prieteni, deși nu are un iubit. Așa cum explică dansatoarea, a trecut prin momente care au făcut-o să sufere, așa că își ocupă timpul prin alte activități.

„Îmi lipsește mai mult timp. Aș vrea ca ziua să nu fie de doar 24 de ore, aș vrea să lucrez timp de 12 ore, să nu mai dorm. Îmi place să mă împrietenesc cu oamenii, nu îmi doresc chiar acum, în momentul ăsta, o persoană lângă mine, dar am prieteni care îmi sunt alături și cu care călătoresc.

Am prieteni și băieți, cu care călătoresc prin Paris, am fost de curând. Deocamdată încerc să nu mă duc către o relație serioasă pentru că am avut dorințe de acest gen în trecut și am suferit. Acum mă focusez pe a trăi momentul", a spus Andra Gogan, pentru sursa citată.