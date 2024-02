Câţi bani câștigă Lidia Fecioru din bioenergoterapie. Răspunsul ei i-a uimit pe mulți

Lidia Fecioru a făcut recent o serie de dezvăluiri de senzație. Bioenergoterapeutul a vorbit inclusiv despre cât câștigă în această meserie, dar și cât de greu i-a fost la început de drum. Iată ce a declarat!

Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Lidia Fecioru a discutat mai multe subiecte sensibile, unul dintre ele fiind reprezentat de banii pe îi câștigă din bioenergoterapie. Răspunsul ei i-a luat prin surprindere pe mulți!

Câți bani câștigă Lidia Fecioru din bioenergoterapie

Una dintre curiozitățile publicului vreme îndelungată a fost câți bani câștigă Lidia Fecioru din activitatea pe care o practică. Cu toate că nu a precizat salariul concret, bioenergoterapeutul a explicat că meseria ei nu este una foarte bănoasă.

Totuși, ea a ținut să precizeze că a reușit să câștige foarte mulți prieteni de-a lungul timpului și că a investit multă iubire în creșterea copiilor săi.

„Nu foarte mulţi, altfel aş fi fost foarte bogată. Eu sunt bogată în prieteni, am investit foarte mult în copii, am dat foarte multă iubire. Nu se câştigă foarte mulţi bani din meseria asta. Când am venit în România, se ştia puţin despre parapsihologie, asta a fost foarte greu. Lumea a înţeles apoi despre ce este vorba.”, a spus Lidia Fecioru în cadrul emisiunii TV, citată de o publicație online.

Lidia Fecioru spune ce trebuie să faci și, mai ales, ce să nu faci la prima întâlnire

În emisiunea Adevăruri ascunse, Lidia Fecioru a dezăluit care sunt cele mai grave greșeli pe care le poți faci la prima întâlnire. Iată la ce trebuie să fii atent, astfel încât să nu îți pui singur bețe în roate.

Punctualitatea

Întârzierea dă dovadă că nu-ți pasă de respectiva persoană. Lidia Fecioru recomandă să ajungi chiar mai devreme la prima întâlnire. Astfel i-ai putea chiar observa reacțiile persoanei cu care te întâlnești.

Aspectul neîngrijit

Tot aspectul, din cap până în picioare, este important să fie îngrijit și curat. Nu este nevoie de extravaganță și fală, ci de un look îngrijit.

Mijlocul de transport

Lidia Fecioru recomandă ca, atunci când mergi cu mașina proprie la întâlnire, să faci curat în vehicul înainte de a pleca: „În caz de accident mă omoară sticlele”, glumește Lidia Fecioru.

De asemenea, este recomandat ca bărbatul să deschidă și să închidă portiera mașinii, chiar să o ajute pe domnișoara sau pe doamna care îl însoțește oferindu-i mâna.

Florile de la prima întâlnire

Aceasta susține că florile sunt întotdeauna apreciate de sexul frumos. Să duci flori la prima întâlnire este un gest frumos, care face parte din abecedarul întâlnirilor.

Surprizele neplăcute

Acestea trebuie evitate cu orice preț. Dacă dorești ca prima întâlnire să fie neobișnuită, este de preferat să discuți cu partenerul sau partenera pentru a nu îl/o pune în situații dificile. Femeile, mai ales, trebuie să se îmbrace corespunzător situației respective. Astfel că trebuie să știe pentru ce fel de întâlnire se pregătesc.

„Prima impresie contează foarte mult. Primele 30 de secunde sunt cele hotărâtoare.”, subliniază Lidia Fecioru./„Când ai deschis și gura e clar... definitiv.”, a mai adăugat bioenergoterapeutul.

Telefoanele

„Veșnica problemă” le numește ea. Telefoanele sunt unele dintre factorii principali la prima întâlnire. Ele pot fi atât o scuză pentru a evada de la o întâlnire nereușită, cât și un semnal de alarmă, în ciuda indiciilor pozitive. Lidia Fecioru recomandă evitarea verificării telefoanelor la întâlniri: „Trebuie să dispară de pe masă”, evidențiază ea.

Comportamentul nepoliticos

„Femeia trebuie să fie cea care comandă prima.”, a spus Lidia Fecioru. Ea amintește de regulile nescrise ale primelor întâlniri.

Apelativele folosite

Deși specifică faptul că ține de fiecare persoană în parte, Lidia Fecioru subliniază faptul că este foarte important ca femeii să i se spună pe nume. Astfel că, la prima întâlnire, este recomandat să fie evitate dulcegăriile sau apelativele generale.

„Contează că sunt o femeie și vreau să mă tratezi ca atare.”, a spus aceasta foarte hotărâtă.

De asmenea, Lidia Fecioru mai avertizează femeile și în privința comportamentului bărbaților în preajma personalului restaurantului sau a cunoscuților, dacă apare cineva la masă: „Dacă vrei să-l iei de bărbat, pune-l în trafic o oră.”, spune ea cât se poate de serios.