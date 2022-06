Câți bani trebuie să scoți din buzunare să îți cânte Sofia Vicoveanca la nuntă. Suma a surprins pe toată lumea

Sofia Vicoveanca a dezvăluit care sunt sumele de bani pe care ea le percepe pentru un concert live, privat. Celebra cântăreață de muzică populară a mărturisit că nu primește atât de mulți bani pe cât s-ar crede, dar sumele sunt cât se poate de mulțumitoare.

Sofia Vicoveanca, despre tarifele pe care le percepe pentru o nuntă su un eveniment privat

Iată ce a dezvăluit Sofia Vicoveanca, potrivit spynews.ro:

„Bravo, cine-s ăia cu 1.200-1.500 de euro, pentru o nuntă? Ăștia noi, poate, care au apărut acum din găoace. Nimic nu-i adevărat, mai puțini bani primim. Cine mă invită întreb: 'Cât dați dumneavoastră?', ca să văd în ce pătrățică mă bagă și mai discutăm”, a declarat artista.

Sofia Vicoveanca spune că ea este contactată personal pentru o discuție cu privire la tariful unei nunți, iar suma este stabilită de comun acord.

„Cine are nevoie de mine mă sună și vorbim în particular, nu este o chestie de fală. Probabil sunt și din ăștia care te invită să-și ia partea lor, nici măcar impresari nu sunt, doar pentru că dau un telefon. Am evenimente, vara aceasta, sunt invitată în mai multe locuri”, a completat Sofia Vicoveanca.

Ce tratamente folosește atunci când simte că vocea nu o ajută

Iată ce sfaturi le dă Sofia Vicoveanca celor care se confruntă cu probleme asemănătoare:

„Când sunt răcită, răgușită, mai folosesc câteva rețete naturiste. Luați un gălbenuș de ou, un pic de unt cald, cât o nucă, și amestecați totul cu o lingură de zahăr. Se freacă foarte bine și, după ce se face ca o spumă, se toarnă lapte clocotit. Se bea cald, înainte de culcare. Este bun pentru plămâni, pentru răceli. Iar pentru răgușeală puteți face un terci din mămăligă, un fel de păsat, cu puțin unt și miere. E un deliciu, face tare bine la gât. O să scot o cărticică în care o să adaug și aceste sfaturi”, a precizat cântăreața.

