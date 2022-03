Ce a declarat Laurette la scurt timp după accidentul unde a lovit 4 mașini în trafic. „M-a aruncat direct într-un gard din beton”

Laurette a oferit declarații despre accident, la scurt timp după ce aceasta a avariat patru mașini în trafic. Iată ce spune vedeta despre acest tragic eveniment.

Laurette, declarații la sucrt timp după ce a făcut accident cu mașina. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Laurette a fost implicată într-un accident rutier care a avut loc pe 22 martie, în fața unei grădinițe din zona Tunari a Capitalei. La scurt timp după accidentul rutier, vedeta a oferit câteva declarații pentru click.ro, unde a explicat cum a stat situația.

Citește și: Laurette Attindehou a fost implicată într-un accident rutier. Ce a transmis bruneta: „A fost foarte grav”

„M-am speriat îngrozitor! Dacă nu aveam mașina asta puternică, la cât de tare a fost impactul, căci m-a aruncat direct într-un gard din beton, cred că îmi rămâneau creierii întinși pe parbriz! Eram bară la bară, pe șoseaua Tunari. Mă dusesem să fac plinul la o benzinărie în Pipera, când am auzit o bubuitură puternică.

N-am avut timp să văd nimic, m-a aruncat într-o altă mașină parcată în zonă și din ea m-a aruncat într-un gard de beton. Așa de tare a fost impactul! Șoferul acela nu a acordat prioritate, a vrut să întoarcă, nu știu ce a vrut să facă și m-a lovit în plin! Cred că avea viteză mare!”, a declarat Laurette, pentru sursa precizată mai sus.

Cine e Magaye Gueye, iubitul lui Laurette Atindehou

Magaye Serigne Falilou Gueye, cunoscut pe numele de Magaye Gueye, s-a născut pe data de 6 iulie 1990 în Nogent-sur-Marne, Franța. Acesta se mândrește cu o carieră de succes în lumea fotbalului, unde joacă ca atacant.

Fotbalistul și-a început cariera profesională la RC Strasbourg în Franța, iar în 2010 s-a mutat la Everton. Magaye Gueye a jucat pentru echipe celebre de fotbal, iar pe 7 octombrie 2020, acesta a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo București.

Citește și: Cum arată iubitul lui Laurette Atindehou. Ce mesaj i-a transmis de ziua lui: "Îmi faci zilele mai frumoase"

Laurette a vorbit despre bărbatul care a cucerit-o și cu care s-a căsătorit în penitenciar. Cei doi au trăit o poveste frumoasă de dragoste, iar căsătoria cu afaceristul Ciprian Nistor a avut loc în penitenciarul Jilava.

Deși dragostea era una puternică, mulatra și afaceristul au decis să divorțeze după un an din cauza unor discuții la care nu au găsit un punct comun, însă Laurette îi este extrem de recunoscătoare și acum pentru faptul că a ajutat-o extrem de mult.

„Eu am avut numai necazuri în viață. Și a urmat căsătoria mea cu fostul soț. O căsătorie pe care nu aș fi crezut niciodată că o să o am. Viața e ciudată. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că eu pot să merg într-un penitenciar și să spun „Da” acolo. A fost o etapă în viața mea. A fost unul dintre oamenii pe care pe mine m-a ajutat, atunci când subiectul a apărut la TV. Nu au mai mers lucrurile. Eu mi-aș fi dorit. Dacă el era astazi afară, liber, noi am fi fost și astăzi împreună.”, a mărturisit Laurette pentru Antena Stars.

Duel intens între Chef Dumitrescu și Chef Scărlătescu ▶ În AntenaPLAY vezi cum s-a încheiat etapa din Meteora