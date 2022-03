Ce a descoperit Antonia în urma unor analize de rutină. Artista a aflat detalii neașteptate despre vârsta sa psihologică

Antonia a mers să își facă analizele de rutină, dar a avut parte de o surpriză uriașă atunci când au venit rezultatele. Artista a făcut dezvăluiri neașteptate despre vârsta sa psihologică în cadrul unui interviu.

Vedeta este foarte atentă la modul în care arată, motiv pentru care duce un stil de viață sănătos și face des sport. De asemenea, aceasta se pare că are grijă și de sănătatea sa, mergând des la clinică pentru analize.

Ce a aflat Antonia în urma unor analize de rutină

De curând, logodnica lui Alex Velea a declarat că a aflat lucruri impresionante despre vârsta sa psihologică după ce și-a făcut o serie de analize. Cântăreața a povestit totul fără ezitare într-un interviu pentru okmagazine.ro.

„Mă mobilizez să fiu matură şi puternică în toate deciziile relevante din viaţa mea de adult. De părinte. De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani. Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă.”, a mărturist ea.

Deși luna viitoare împlinește 33 de ani, Antonia se simte ca la 20 de ani și se bucură din plin de fiecare moment din viața sa. Aceasta a dezvăluit că este foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce a realizat până în prezent.

„Cu linişte, dar şi cu tumult, cu multă iubire în suflet, cu bucuria că îi am pe cei dragi aproape, că am o echipă frumoasă alături de care construiesc. Chiar simt că e o perioadă în care cu toţii trebuie să fim mai recunoscători pentru tot ce avem.”, a mai spus ea, conform sursei citate mai sus.

În cadrul interviului, Antonia a oferit informații și despre nunta cu Alex Velea: „Nu am făcut un plan de nuntă, cred că nici perioada nu e tocmai bună şi nu ne permite planuri atât de avansate. Dar veţi afla, desigur, de îndată ce va fi stabilit.”

Antonia, despre viața cu trei copii

Antonia este o mămică fericită și împlinită, însă viața cu trei copii este destul de dificilă pentru oricine. În ciuda timpului limitat, vedeta petrece foarte multe momente alături de cei doi băieți ai săi și fiica sa.

„Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte. Dimineaţa alarma sună la ora 7, atunci se trezesc copiii şi îi pregătesc de şcoală şi grădiniţă.”, a spus ea.

