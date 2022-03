Care este relația dintre Antonia și Arkanian. Concurentul de la „Chefi fără limite” și artista au lansat o piesă împreună

Vlad Nastea, pe numele de scenă Arkanian, face senzație în cadrul show-ului Chefi fără limite cu felul său carismatic și talentul remarcabil, însă foarte puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă tânărul.

Concurentul emisiunii culinare a cunoscut succesul înainte să ajungă pe micile ecrane ale telespectatorilor. Acesta este pasionat de muzică și îi place să cânte, însă a devenit celebru după ce a lansat melodia „Complicated” alături de una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară.

Piesa Antoniei cu Arkanian a făcut senzație pe TikTok, devenind un nou trend pentru utilizatorii aplicației. Melodia a ajuns hit la scurt timp de la lansarea sa, fiind ascultată pe YouTube de mai bine de 1.654.200 de oameni.

Citește și: Chefi fără limite, 9 martie 2022. Arkanian și-a speriat echipa! Ce conținea preparatul pe care l-a gustat: "Ai nevoie de pastilă?"

Partenera lui Alex Velea și concurentul de la Chefi fără limite au surprins pe toată lumea cu vocile lor, însă mulți s-au întrebat cum de a ajuns Arkanian să cânte alături de Antonia.

Ce relație există între Antonia și Arkanian

Pentru că fanii și-au dorit să afle povestea din spatele piesei „Complicated”, Antonia și Arkanian s-au decis să vorbească despre cum au ajuns să colaboreze, dar și despre cât de bine se înțeleg.

„Sincer, prima dată nu era ceva ce aveam neapărat în plan, eu doar am vrut să văd ce se întâmplă dacă pun pe TikTok, nici la prima piesă pe care am pus-o nu aveam așteptările astea. Dar în momentul când am văzut că a prins, m-am bucurat, ne-a luat puțin și pe noi prin surprindere, a trebuit să ne pregătim rapid să facem cel mai bun proiect cât de repede putem și ne bucurăm că și în continuare prinde.

Începe să fie în cât mai multe locuri, ne bucurăm de succese și sperăm să continuăm tot așa”, a declarat Arkanian, conform wowbiz.ro.

De asemenea, Antonia a dezvăluit că și-a dorit foarte mult să lucreze alături de concurentul de la Chefi fără limite pentru ca are o voce senzațională.

Citește și: Antonia a făcut spectacol pe rețelele de socializare într-o rochie cu transparență. Cum arată artista

„Și eu mă bucur foarte tare de această colaborare, pentru că piesa e foarte tare și mi-am dorit foarte tare să fac piesa cu Arkanian”, a povestit ea, vizibil entuziasmată, potrivit sursei citate mai sus.

Cei doi nu s-au așteptat ca melodia să fie atât de plăcut în rândul publicului, iar numărul mare de vizionări de pe YouTube au venit ca o surpriză pentru ei.

Cine este Arkanian de la „Chefi fără limite”

Arkanian, concurentul de la „Chefi fără limite” care face parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, preferă să iasă în lumina reflectoarelor și are mai multe piese lansate. Tânărul are o mare pasiune pentru muzică, iar colaborările sale cu Antonia, Alex Velea și Florin Salam l-au făcut să se afle în centrul atenției.

De asemenea, concurentul din echipa albastră a devenit „protejatul” lui Alex Velea în urmă cu aproximativ 3 ani. Acesta face parte din grupul Golden Boy Society.

„Cu Alex m-am cunoscut la final de 2018 prin Beganudoarme, producător și prieten foarte vechi de-al meu care începuse să lucreze la Golden. El i-a arătat lui Alex ce fac. Alex, împreună cu echipa, m-au invitat pe primul material Golden Gang. Ne-am înțeles foarte bine instant, și după vreo 7 luni am intrat oficial în familia Golden Boy Society.”, a spus el pentru fanatik.ro.

Dacă e joi, e Adela ▶ Hai în AntenaPLAY să vezi prin ce situații limită trec personajele tale preferate