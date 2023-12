Ce a făcut Călin Donca la scurt timp după ce a ieșit din închisoare. Cum a fost revederea cu copiii săi: „Bunătăți din arest”

Călin Donca a ieșit din închisoare și a fost plasat în arest la domiciliu. Milionarul a publicat pe rețelele sociale un videoclip de la revederea cu copiii săi.

După 3 luni petrecute după gratii, Călin Donca a ajuns acasă, în arest la domiciliu. Milionarul este cercetat într-un dosar cu prejudiciu foarte mare, pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi delapidare.

Ce a făcut Călin Donca la scurt timp după ce a fost plasat în arest la domiciliu

La scurt timp de la ieșirea din închisoare, Călin Donca a publicat pe Instagram un videoclip în care apare alături de copiii săi. Videoclipul începe cu milionarul vorbind la interfon cu copiii săi:

Călin Donca: Cine-i?

Copiii: Nooooi!

Călin Donca: Ați venit cu colinda?

Copiii: Hai repede la tataaa!

„Are clanță ușa pe interior (n.r. ușa)”, a mai spus milionarul, care și-a îmbrățișat copiii când au ajuns la el. Donca le-a pus pe masă celor mici multe dulciuri, despre care le-a spus că le-a primit în arest și le-a păstrat să le împartă cu ei:

„Bunătăți din arest. Astea le-am primit eu și le-am ținut să le împart cu voi”, a spus Călin Donca

De asemenea, în vidoclip sunt cadre cu Călin Donca dormind, mâncând și jucându-se cu copiii săi și ai Oriandei Donca.

„Dimineața sport împreună. Mic dejun pregătit integral de copii”, se mai arată în videoclip.

Călin și Orianda Donca au împreună 5 copii.

Ce acuzații i s-au adus lui Călin Donca

După trei luni petrecute în spatele gratilor, Călin Donca, a fost eliberat din penitenciar. Curtea de Apel Brașov a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu. Pe 18 septembrie procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată au făcut 17 percheziții, în trei județe. Călin Donca, soția lui și alte două persoane au fost acuzați că n-au plătit impozite la stat în valoare de 4,3 milioane de lei, că au delapidat 8,3 milioane de lei din firmele controlate și că au păcălit cu 700.000 de euro cumpărătorii unei monede virtuale pe care au înființat-o, potrivit observatornews.ro.

În timp ce Călin Donca se afla în spatele gratiilor, la închisoare, soția lui, Orianda Donca, a fost nevoită să preia frâiele și să se ocupe de tot. Timp de trei luni, bruneta a avut grijă de cei cinci copii ai cuplului, dar și de firma familiei.

Vorbind despre lunile petrecute în închisoare, Călin Donca a precizat: „Poate să te dărâme. Am văzut oameni care au plecat de aici schimbaţi total. şi nu în bine. Un minut are 1.000 de secunde, a fost o experienţă foarte dureroasă. Am ieşit un alt om. Am scris o carte de 300 de pagini despre închisoare, despre ce mi s-a întâmplat. Şase ore scriam, patru ore citeam. I-am scris şi soţiei o poezie cu 100 de versuri pe care abia aştept să i-o citesc”.