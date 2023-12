Orianda Donca, gest neașteptat la eliberarea lui Călin Donca din închiare. Ce a făcut soția milionarului Călin Donca

Călin Donca a fost arestat în luna septembrie a acestui an și recent a fost eliberat și plasat în arest la domiciliu. Orianda Donca, soția milionarului, a făcut un gest neașteptat.

În sera zilei de vineri, 15 decembrie 2023, omul de afaceri Călin Donca a fost eliberat și plasat în arest la domiciliu. Camerele de filmat au surprins ce a făcut Orianda Donca, soția milionarului, când s-a întâmplat acest lucru.

În luna septembrie a acestui an, Călin Donca a fost reținut de DNA pentru evaziune fiscală și pentru formarea unui grup infracțional organizat. Și Orianda Donca, soția milionarului, s-a aflat pe lista suspecților, împreună cu alte persoane. Atunci, procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată au făcut 17 percheziții, în trei județe.

În timp ce Călin Donca se afla în spatele gratiilor, la închisoare, soția lui, Orianda Donca, a fost nevoită să preia frâiele și să se ocupe de tot. Timp de trei luni, bruneta a avut grijă de cei cinci copii ai cuplului, dar și de firma familiei sau de alte chestiuni similar.

Curtea de Apel Brașov a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu și astfel, în seara zilei de 15 decembrie 2023, milionarul a fost eliberat. Cea care l-a așteptat a fost chiar Orianda, soția lui. Îmbrăcată extrem de elegant, cu haine de culoare albă, bruneta a alergat fericită și nerăbdătoare spre partenereul său de viață, pe care l-a îmbrățișat cu toată forța.

Cineva a filmat totul și imaginile au fost apoi publicate de cei doi pe conturile lor de Instagram. Gestul de iubire făcut de Orianda i-a impresionat pe mulți.

După ce a fost eliberat, Călin Donca a numit-o pe Orianda „eroina” lui, ca semn de apreciere pentru faptul că s-a ocupat de tot în timp ce el era departe de familie.

În luna noiembrie a acestui an, Călin Donca a transmis următorul mesaj despre soția lui:

„Dacă eu azi pic la 0 cu toate afacerile pe care le am, îmi iau soția de mână, ies pe stradă și vindem ceva. Nu știu ce, dar ne apucăm de vândut, pentru că amândoi suntem foarte buni vânzători și ea chiar dacă arată mai bine decât mine a fost cel mai bun vânzător din compania mea înainte să ne căsătorim. Acum poate spuneți că am luat-o pe interes. Însă am zis că lângă mine trebuie să fie un om pe care să mă bazez. Iar eu soția mi-am întâlnit la un smeninar de genul acesta, nu în club. Că unii în club le căutați. Eu am căutat-o într-un mediu în care s-a dezvoltat și am considerat că poate să-mi fie sprijin”, spunea Călin Donca în videoclipul publicat pe rețelele sociale.