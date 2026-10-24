Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce a făcut Mirela Retegan cu banii câștigați la amuletă, la Asia Express. Dezvăluiri emoționante după întoarcerea acasă

Ce a făcut Mirela Retegan cu banii câștigați la amuletă, la Asia Express. Dezvăluiri emoționante după întoarcerea acasă

Mirela Retegan a dezvăluit ce a cumpărat cu banii câștigați la amuletă, la Asia Express. Gestul pentru angajații Zurli și mesajul emoționant.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 18:28 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 18:30
Mirela Retegan, gest emoționant | Intsagam
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mirela Retegan a dezvăluit ce a făcut cu banii câștigați la una dintre amuletele de la Asia Express. După întoarcerea în România, fondatoarea Găștii Zurli a pregătit o surpriză pentru angajații săi, oamenii care au susținut-o pe ea și pe fiica sa, Maya, pe tot parcursul competiției. Vedeta a publicat un mesaj emoționant în care a povestit cum au primit-o colegii acasă și cât de mult a însemnat sprijinul lor.

Mirela Retegan a povestit cum a ales să cheltuiască banii câștigați la una dintre amuletele de la Asia Express. Fondatoarea Găștii Zurli, care a participat la competiție alături de fiica sa, Maya, a decis să le facă o surpriză oamenilor care au susținut-o de acasă. Într-o postare pe Facebook, Mirela Retegan a dezvăluit că a cumpărat din China jucării Labubu pentru toți angajații săi. Gestul a venit ca o formă de mulțumire pentru colegii care i-au fost alături pe parcursul experienței Asia Express.

Ce a cumpărat Mirela Retegan cu banii câștigați la amuletă

Mirela Retegan a publicat mai multe fotografii alături de echipa Zurli și a povestit cum a organizat o întâlnire specială cu angajații săi, după întoarcerea din competiție: „Cu banii câștigați la amuletă, am cumpărat din China, jucării Labubu pentru toți angajații”, a scris Mirela Retegan pe Facebook. Vedeta a explicat că a organizat întâlnirea pe terasa sediului Zurli, unde a comandat mâncare chinezească, pentru a le aminti tuturor de experiența trăită în Asia Express. Dincolo de cadouri, Mirela Retegan a ținut să le mulțumească oamenilor care au susținut-o încă dinaintea plecării în competiție. Aceasta a povestit că angajații i-au oferit suveniruri pe care să le dăruiască localnicilor întâlniți pe traseu și au venit să o conducă la aeroport, inclusiv din Sibiu, Arad și Craiova.

Articolul continuă după reclamă

Surpriza de care au avut parte Mirela Retegan și Maya la întoarcerea acasă

Sprijinul colegilor a continuat și după încheierea aventurii. Mirela Retegan a mărturisit că ea și Maya au fost întâmpinate cu flori și cu o limuzină care să le ducă acasă: „La întoarcere, ne-au așteptat cu flori și cu o limuzină care să ne ducă acasă”, a povestit aceasta. Pe perioada difuzării emisiunii, angajații Zurli au urmărit împreună mai multe episoade. Atunci când nu reușeau să se întâlnească, discutau în grupul de firmă despre ceea ce vedeau la televizor.
Mirela Retegan a dezvăluit că a ales să nu le povestească în avans ce s-a întâmplat în competiție, pentru a-i lăsa să descopere singuri momentele prin care ea și Maya au trecut: „Nu le-am spus detalii; i-am lăsat să trăiască toate emoțiile odată cu difuzarea”, a explicat vedeta.

Mesajul emoționant transmis de Mirela Retegan după Asia Express

Pentru Mirela Retegan, participarea la Asia Express nu a însemnat doar o experiență trăită alături de fiica sa. Vedeta a mărturisit că a simțit permanent susținerea oamenilor apropiați: „Asia Express nu a fost doar succesul meu și al Mayei, ci și al colegilor mei”, a transmis fondatoarea Găștii Zurli.
Aceasta a subliniat că experiența a fost importantă și pentru familia și prietenii care le-au urmărit și le-au susținut pe parcursul competiției. Mirela Retegan a mărturisit că a plecat la Asia Express cu foarte mulți oameni în suflet și că, la întoarcere, s-a bucurat să îi facă mândri de ceea ce a reușit împreună cu Maya. În încheierea mesajului, vedeta le-a mulțumit colegilor din Zurli și din Fundație pentru sprijinul oferit: „Și, chiar dacă Asia Express s-a terminat pentru noi două, Zurli Express continuă pentru echipa Zurli”, a scris Mirela Retegan.

Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre iubiții ei și de ce nu s-...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Răsturnare de situaţie în procesul de divorţ al lui Ilie Năstase! Decizia luată de soţia acestuia, Ioana Răsturnare de situaţie în procesul de divorţ al lui Ilie Năstase! Decizia luată de soţia acestuia, Ioana
Observatornews.ro Scene de groază într-un sat din Ialomița: un bărbat a încercat să lovească un copil cu mașina, apoi l-a bătut Scene de groază într-un sat din Ialomița: un bărbat a încercat să lovească un copil cu mașina, apoi l-a bătut
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
SpyNews Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre iubiții ei și de ce nu s-a măritat
Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre iubiții ei și de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce nu-și dorește Anca Țurcașiu să devină profesoară. Actrița a făcut dezvăluiri rare: „Mi-e frică…”
De ce nu-și dorește Anca Țurcașiu să devină profesoară. Actrița a făcut dezvăluiri rare: „Mi-e frică…”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x