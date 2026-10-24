Ce a făcut Mirela Retegan cu banii câștigați la amuletă, la Asia Express. Dezvăluiri emoționante după întoarcerea acasă

Mirela Retegan a dezvăluit ce a cumpărat cu banii câștigați la amuletă, la Asia Express. Gestul pentru angajații Zurli și mesajul emoționant.

Mirela Retegan a dezvăluit ce a făcut cu banii câștigați la una dintre amuletele de la Asia Express. După întoarcerea în România, fondatoarea Găștii Zurli a pregătit o surpriză pentru angajații săi, oamenii care au susținut-o pe ea și pe fiica sa, Maya, pe tot parcursul competiției. Vedeta a publicat un mesaj emoționant în care a povestit cum au primit-o colegii acasă și cât de mult a însemnat sprijinul lor.

Mirela Retegan a povestit cum a ales să cheltuiască banii câștigați la una dintre amuletele de la Asia Express. Fondatoarea Găștii Zurli, care a participat la competiție alături de fiica sa, Maya, a decis să le facă o surpriză oamenilor care au susținut-o de acasă. Într-o postare pe Facebook, Mirela Retegan a dezvăluit că a cumpărat din China jucării Labubu pentru toți angajații săi. Gestul a venit ca o formă de mulțumire pentru colegii care i-au fost alături pe parcursul experienței Asia Express.

Ce a cumpărat Mirela Retegan cu banii câștigați la amuletă

Mirela Retegan a publicat mai multe fotografii alături de echipa Zurli și a povestit cum a organizat o întâlnire specială cu angajații săi, după întoarcerea din competiție: „Cu banii câștigați la amuletă, am cumpărat din China, jucării Labubu pentru toți angajații”, a scris Mirela Retegan pe Facebook. Vedeta a explicat că a organizat întâlnirea pe terasa sediului Zurli, unde a comandat mâncare chinezească, pentru a le aminti tuturor de experiența trăită în Asia Express. Dincolo de cadouri, Mirela Retegan a ținut să le mulțumească oamenilor care au susținut-o încă dinaintea plecării în competiție. Aceasta a povestit că angajații i-au oferit suveniruri pe care să le dăruiască localnicilor întâlniți pe traseu și au venit să o conducă la aeroport, inclusiv din Sibiu, Arad și Craiova.

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Surpriza de care au avut parte Mirela Retegan și Maya la întoarcerea acasă

Sprijinul colegilor a continuat și după încheierea aventurii. Mirela Retegan a mărturisit că ea și Maya au fost întâmpinate cu flori și cu o limuzină care să le ducă acasă: „La întoarcere, ne-au așteptat cu flori și cu o limuzină care să ne ducă acasă”, a povestit aceasta. Pe perioada difuzării emisiunii, angajații Zurli au urmărit împreună mai multe episoade. Atunci când nu reușeau să se întâlnească, discutau în grupul de firmă despre ceea ce vedeau la televizor.

Mirela Retegan a dezvăluit că a ales să nu le povestească în avans ce s-a întâmplat în competiție, pentru a-i lăsa să descopere singuri momentele prin care ea și Maya au trecut: „Nu le-am spus detalii; i-am lăsat să trăiască toate emoțiile odată cu difuzarea”, a explicat vedeta.

Mesajul emoționant transmis de Mirela Retegan după Asia Express

Pentru Mirela Retegan, participarea la Asia Express nu a însemnat doar o experiență trăită alături de fiica sa. Vedeta a mărturisit că a simțit permanent susținerea oamenilor apropiați: „Asia Express nu a fost doar succesul meu și al Mayei, ci și al colegilor mei”, a transmis fondatoarea Găștii Zurli.

Aceasta a subliniat că experiența a fost importantă și pentru familia și prietenii care le-au urmărit și le-au susținut pe parcursul competiției. Mirela Retegan a mărturisit că a plecat la Asia Express cu foarte mulți oameni în suflet și că, la întoarcere, s-a bucurat să îi facă mândri de ceea ce a reușit împreună cu Maya. În încheierea mesajului, vedeta le-a mulțumit colegilor din Zurli și din Fundație pentru sprijinul oferit: „Și, chiar dacă Asia Express s-a terminat pentru noi două, Zurli Express continuă pentru echipa Zurli”, a scris Mirela Retegan.