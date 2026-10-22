Loredana Chivu, mesaj dur după cearta cu Mirela Retegan la Asia Express: "Dacă discutăm despre educație..."

După certurile avute în cadrul comeptiției Asia Express, Loredana Chivu a decis să lase un mesaj clar în mediul online, acolo unde a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat.

Competițiile de o asemenea envergură aduc mereu la suprafață oboseală extremă, emoții intense și reacții nefiltrate, iar cel mai recent sezon al emisiunii Asia Express nu face excepție.

Loredana Chivu, mesaj dur după cearta cu Mirela Retegan la Asia Express

Telespectatorii au fost martorii unor momente tensionate și a unor schimburi de replici aprinse, în special între Loredana Chivu și Mirela Retegan. Valul de reacții din mediul online a determinat-o pe Loredana să ia atitudine și să clarifice public tot ceea ce s-a întâmplat în culisele competiției.

Vizibil deranjată de criticile primite și de etichetele care i-au fost puse, vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj amplu în care a demontat acuzațiile și și-a expus propria perspectivă: „Este foarte discutată disputa de aseară dintre mine și o altă doamnă și nu vreau decât să spun atât”.

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Loredana a subliniat că tensiunile nu au apărut din senin, acuzând-o direct pe oponenta sa: „Atât eu, cât și Ana am fost ironizate de această doamnă încă din a doua săptămână a competiției. Cine are ochi să vadă, înțelege!”

Mai mult, vedeta a ținut să puncteze că comportamentul ei a fost o simplă replică la acțiuni repetate: „La fel, am fost votate continuu de dânsa încă din a doua etapă. Nu ați mai văzut aceste părți?”

Cât despre izbucnirea sa, aceasta a adăugat: „Nu regret nicio secundă că am vorbit în momentul în care am simțit că a fost prea multă ironie și exagerare la adresa noastră”. De asemenea, Loredana a ținut să facă o distincție clară legată de comportamentul său: „Dacă discutăm despre educație, puteți observa că eu niciodată nu am ridicat tonul și nu am fost lipsită de față de colegii mei. Da, am fost ironică în această dispută, dar ironia nu a venit din senin și nici nu a fost una gratuită”.

Ce a spus Loredana Chivu despre reacțiile publicului

Referitor la tonul ridicat și la reproșurile venite din partea publicului, Loredana a ținut să clarifice contextul: „Cât despre tonul meu mai ridicat, asta s-a întâmplat în discuțiile cu Ana, care este coechipiera și prietena mea și cu care îmi permit să fiu mult mai vocală”.

Vedeta a explicat că presiunea și-a spus cuvântul: „Ne tot judecați că avem tonalitatea mai ridicată. Doamnelor și domnilor, asta se întâmplă când ești 100% real și nu stai să calculezi fiecare cuvânt sau reacție doar ca să dai bine pe sticlă ori să fii pe placul oamenilor de acasă”.

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În final, ea a concluzionat: „Am fost poate prea reală, stresată și, în același timp, entuziasmată de tot ceea ce trăiam. Și nu regret nicio secundă că mi-am permis să fiu EU, OMUL REAL, într-o lume care mi-a pus un milion de etichete!”