Ce a făcut regretata Stela Popescu din disperare că oamenii o credeau soția lui Alexandru Arșinel. Ce a ieșit la iveală acum

Actrița Olga Bălan a dezvăluit abia acum, după câțiva ani de la moartea Stelei Popescu și a lui Alexandru Arșinel, ce a făcut regretata artistă din disperare că lumea o credea soția colegului ei de scenă.

Stela Popescu și Alexandru Arșinel au format, preț de 40 de ani, un cuplu de succes în lumina reflectoarelor, dar nu și în realitate. Pentru a scăpa de percepția eronată a unora, potrivit căreia ei sunt căsătoriți, regretata Stela Popescu a făcut, la un moment dat, un gest disperat, despre care s-a aflat abia acum. Iată despre ce este vorba!

Stela Popescu, afectată că oamenii o credeau soția lui Alexandru Arșinel în realitate

Din dorința de a pune capăt speculațiilor, Stela Popescu ar fi refuzat, la un moment dat, să mai interpreteze rolul soției lui Alexandru Arșinel într-un film, cedându-i locul unei colege de breaslă. Este vorba despre celebra comedie „Paradisul în direct”, care a avut premiera în anul 1995.

Însăși Olga Bălan, actrița care a înlocuit-o atunci pe regretata Stela Popescu, a dezvăluit cu lux de amănunte, pentru playtech.ro, cum a decurs totul.

„Când se distribuiau rolurile pentru comedia <<Paradisul în direct>>, eu jucam la <<Tănase>>, lucram cu Stela Popescu și cu Alexandru Arșinel. La un moment dat, vine Arsinel și îi spune Stelei: <<Hai să facem un film, ai rol de soție a mea!>>. La care Stela i-a răspuns: <<Măi, Sandule, nu ți se pare că apărem prea des ca un cuplu? Propun să o iei pe Olguța, în locul meu, ca să-ți fie soție, în acest film!>>”. Apoi, Stela Popescu m-a trimis să îl cunosc pe regizorul Cornel Diaconu, care m-a văzut potrivită pentru acest rol. Așa am devenit soția Zizi, a lui Alexandru Arșinel, în <<Paradisul în direct>>.”, a povestit Olga Bălan, în exclusivitate pentru sursa citată.

„Am jucat atunci alături de nume mari ale vremii, de Tamara Buciuceanu, Loredana Groza, Tania Budi. Am avut o premieră ca de Hollywood, cu covor roșu, presă… Însă, după ce am jucat în acest film, s-a zvonit că ar fi fost o relație între mine și Alexandru Arșinel, lucru total neadevărat. Oricum, acest rol, oferit de Stela, mi-a purtat noroc, a fost începutul meu în lumea cinematografiei și pentru asta îi sunt recunoscătoare.”, a mai mărturisit Olga Bălan pentru playtech.ro.

Ce spunea Stela Popescu despre Alexandru Arșinel: „La noi teatrul este legătura”

Stela Popescu a negat mereu că între ea și Alexandru Arșinel ar fi existat mai mult decât o colaborare pe plan profesional. Spre surprinderea tuturor, regretata actriță ar mai fi menționat că, după ce se trăgea cortina, ei nu erau nici măcar buni prieteni.

„Toată lumea crede că sunt soţia lui Alexandru Arșinel. Acest lucru se datorează faptului că între noi, pe scenă, relaţia este perfectă şi armonioasă. Din clipa în care am ieşit de pe scenă, noi nici măcar buni prieteni nu suntem. Nu ne facem vizite, nu mâncăm împreună… La noi, teatrul este legătura. Am jucat împreună în toată ţara, am repetat împreună, dar niciodată între noi nu s-a creat acea stare de simpatie personală!”, ar fi spus Stela Popescu, într-un interviu acordat cu câțiva ani înainte de a se stinge din viață, citată de playtech.ro.

Stela Popescu s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2017, iar Alexandru Arșinel a murit pe 29 septembrie 2022.