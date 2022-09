Alexandru Arșinel și Stela Popescu, o prietenie de-o viață. Ce declara actorul la moartea partenerei lui de scenă

Alexandru Arșinel și Stela Popescu au făcut echipă încă din anul 1978, iar cei doi au continuat să încânte publicul în această formulă vreme de 40 de ani. Aceștia au fost, fără doar și poate, cel mai cunoscut cuplu umoristic din România.

Alexandru Arșinel și Stela Popescu, cel mai emblematic cuplu umoristic din România

Cu toate acestea, deși cei doi deveniseră deja emblematici pentru teatrul românesc, nu mulți sunt cei care știu cum au ajuns aceștia să joace împreună.

Se pare că regretații mari artiști s-au cunoscut dintr-o întâmplare, atunci când actorul Ștefan Bănică Senior nu a putut fi alături de Stela Popescu pe scenă, motiv pentru care Alexandru Arșinel l-a înlocuit. De atunci, aceștia au părut de nedespărțit, fiind uniți de o prietenie frumoasă, alimentată de pasiunea comună pentru teatru.

Care a fost adevărata relație dintre Alexandru Arșinel și Stela Popescu

Cei doi păreau că apar mereu împreună, astfel că mai toată lumea credea, la un moment dat, că între ei ar fi existat și o relație de natură romantică. Mulți considerau că ar fi chiar soț și soție. Actorii au negat mereu aceste zvonuri, iar Stela Popescu a dezvăluit, la un moment dat, că nici măcar nu ar fi prieteni atât de buni în viața reală, chiar dacă pe scenă erau inseparabili.

„Eu am avut doi parteneri. Am jucat opt ani cu Ștefan Bănică și 35 de ani cu Arșinel. Am și zis, glumind, că niciodată nu s-a spus că sunt amanta lui Arșinel, ci nevasta.

Ceea ce este o chestie! Și când jucam cu Bănică, la fel se întâmpla. (..) La fel este percepția și cu Arșinel, toată lumea crede că sunt soția lui. Acest lucru se datorează faptului că între noi, pe scenă, relaţia este perfectă şi armonioasă.

Din clipa în care am ieşit de pe scenă, noi nici măcar buni prieteni nu suntem. Nu ne facem vizite, nu mâncăm împreună… La noi, teatrul este legătura. Am jucat împreună în toată ţara, am repetat împreună, dar niciodată între noi nu s-a creat acea stare de simpatie personală!”, povestea Stela Popescu, cu ani în urmă.

Prima reacție a lui Alexandru Arșinel atunci când a aflat de moartea Stelei Popescu

Cu toate acestea, era evident că actorii țineau unul la celălalt, iar reacția lui Arșinel la moartea Stelei a fost una mai mult decât grăitoare în acest sens. Stela Popescu s-a stins din viață în 2017, iar actorul s-a declarat atunci îndurerat, oferind o declarație discretă, dar extrem de emoționantă. Contactat chiar atunci de jurnaliști, marele maestru a izbucnit în lacrimi la auzul veștii și și-a găsit cu greu cuvintele, plângând.

„Acum mă duc la ea acasă. Nu ştiu ce se întâmplă. Vai de mine! Aveți impresia că eu am acum cuvinte despre Stela? Ce cuvinte speciale să spun despre Stela? Stela a fost unică și nu îmi găsesc cuvintele pentru a o defini în lumea asta. A fost un om extraordinar”, le spunea atunci Alexandru Arșinel jurnaliștilor.

În 2019, când a ajuns la Terapie Intensivă din cauza stării de sănătate, actorul făcea câteva declarații emoționante despre partenera lui de scenă. „Mi-e dor de tine, Stela! Mai lasă-mă puțin aici, nu… Mi-e dor de ea în fiecare zi. Rezolvam multe probleme cu ea. Multe. Și artistice, și personale…”, spunea atunci maestrul, în direct la „Agenția VIP”.

Alexandru Arșinel a murit la data de 29 septembrie, la vârsta de 83 de ani, în urma mai multor probleme de sănătate care i-au marcat ultimii ani din viață.

