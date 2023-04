Ce a pățit Adriana Bahmuțeanu înainte de căsătorie: „Era să nu ne mai ducem...” Mărturisiri după marele eveniment

Adriana Bahmuțeanu și-a surprins comunitatea de admiratori în urmă cu doar o zi, după ce a anunțat că s-a căsătorit cu partenerul ei, George Restivan. Cei doi soți au avut parte de o ceremonie restrânsă, în cadrul căreia au participat doar cei doi nași și preotul care le-a oficializat căsătoria.

Adriana Bahmuțeanu, căsătorie cu peripeții. Ce s-a întâmplat în marea zi

Marele eveniment a avut loc în Ucraina, iar partenerii au avut parte și de câteva peripeții, care le-au dat emoții în ziua specială în care au zis „Da”. Iată ce au dezvăluit cei doi!

În urmă cu doar două zile, Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit în secret, în Ucraina, departe de ochii curioșilor. Mirii au purtat costume populare românești, deși și-au spus jurămintele pe pământ ucrainean. Înainte de ceremonie însă, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au experimentat o situație neașteptată, care era să le dea peste cap toate planurile de nuntă.

„Nu am anunțat, am ținut secretul. Nu au știut nici măcar mamaicile noastre, altfel intrau în panică. Am avut peripeții la graniță. Am fost în Bucovina de nord. Era să nu ne mai ducem. Am avut niște încurcături cu actele și eu la un moment dat renunțasem, moment în care s-a trezit balaurul (n.r George Restivan) și a zis că trebuie să ne căsătorim. Am întârziat vreo două ore. A fost o aventură, s-a terminat cu bine”, a declarat Adiana Bahmuțeanu, la Xtra Night Show, citată de Spynews.

Ce spun Adriana Bahmuțeanu și George Restivan despre nuntă. Când ar putea avea lor marele eveniment

După ce s-au cununat, cei doi proaspeți soți au precizat că au luat în calcul și organizarea unei petreceri de nuntă, însă va mai dura puțin până la pasul grandios.

„Petrecerea de nuntă va fi la un moment dat în viață, pentru că tot nu am reușit să ne găsim data. S-a decalat toată chestia, trebuia să fie gata până acum. Urmează", a mai dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, pentru sursa anterior menționată.

Cum a anunțat Adriana Băhmuțeanu că s-a cununat religios

„Ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă! Suntem fericiți și bucuroși că ne-am îndeplinit visul de a ne cununa religios la o mănăstire istorică, acolo unde să fim doar noi și Dumnezeu și să primim binecuvântarea divină pentru căsătoria noastră!

Am ales Mănăstirea Bănceni din Ținutul Herței, Bucovina de Nord, pământ românesc, acolo unde, în ciuda prigoanei asupra preoților și a credincioșilor, divinul, ortodoxia românească și credință sunt vii în sufletele oamenilor!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe contul său de Facebook și de Instagram. Anul trecut, Adrian Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit tot în biserică, după trei luni de relație.

