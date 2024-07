Ce a pățit Mihai Trăistariu cu turiștii care s-au cazat în apartamentele lui de la mare: „Mi-au propus lucruri mai indecente”

Mihai Trăistariu a dat lovitura cu apartamentele de la malul mării, însă a avut parte și de situații mai puțin plăcute cu unii turiști. Iată ce a pățit!

Mihai Trăistariu are planuri mari în ceea ce privește domeniul turismului. Artistul deține șase apartamente pe litoral, pe care le închiriază în sezonul estival. El se declară mulțumit de câștigurile din ultimii ani, dar recunoaște că a trecut și prin experiențe mai puțin plăcute cu chiriașii.

Mihai Trăistariu, furat de clienții care s-au cazat în apartamentele sale

Mihai Trăistariu s-a ocupat personal de designul interior al apartamentelor. Însă, au existat unii oameni care nu prea au apreciat efortul său, astfel că, de multe ori, i s-a întâmplat ca aceștia să îi fure diverse obiecte sau să îi distrugă mobilierul.

Dar pe lângă pagubele materiale, artistul a ajuns să fie asaltat și cu propuneri indecente, potrivit declarațiilor sale pentru Spynews.

„La mine e full, de la 15 iunie până în septembrie e foarte plin, nu mai am nimic liber. În apartamentele mele totul este gândit de mine, probabil și de asta atrag oamenii, toate sunt ideile mele. Am mai multe apartamente, la malul mării, mai exact în Mamaia Nord. Mă bucur mult că merge foarte bine, pe de altă parte am mai avut parte și de necazuri. Mi s-a întâmplat ca unii oameni să plece cu lenjerie, prosoape, scrumiere, uscător de păr. Altădată, mi s-a întâmplat ca niște copii să îmi facă praf canapeaua, au sărit pe ea și au făcut ditamai gaura.

Anul acesta, spre exemplu, niște turiști au plecat cu farfuriile la plajă, așa zic ei. Erau patru farfurii și mi-au spus că nu le-au mai găsit în momentul în care s-au întors la cearceaf. Mi s-a părut cam straniu, sincer să fiu, cine fură farfuriile la plajă? Ei s-au dus cu mâncarea la plajă și au spart farfuriile probabil și nu au avut curaj să îmi zică. Se întâmplă tot felul de peripeții, asta este, se întâmplă. Eu îi iert, nu îi pun la plată, la despăgubiri. Tot ce îmi doresc e să mă anunțe, dacă nu mă anunță atunci mă supăr. În urmă cu ceva timp, am mai trecut și prin altfel de pățanii. A existat un cuplu care s-a cazat la mine și mi-au propus lucruri mai indecente, era un cuplu de swingeri. Nu am ținut legătura, ei mi-au mai scris și mi-au propus, dar eu nu am avut curajul, mi-e rușine să fac așa ceva”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Spynews.

Cu cât închiriază Mihai Trăistariu apartamentele de la mare

Întrebat de reporterii Spynews cât cere pentru o noapte în apartamentul cu două camere de pe litoral, Mihai Trăistariu a oferit un răspuns cât se poate de sincer.

„Eu locuiesc la mare și știu foarte bine care sunt prețurile în Mamaia. Oamenii mint și umflă prețurile. Eu am fost și în Grecia luna trecută, am fost și în Istanbul, sunt aceleași prețuri. Eu la mine, spre exemplu, dau cu 200 de lei apartamentul în lunile aprilie, mai, iunie. Apoi din iulie cresc prețul la 350 de lei. Dar e apartament și vin mai multe persoane și pun câte 50 de lei pe noapte. Să stai cu banii ăștia în Mamaia Nord e foarte ok.

Au acolo și canapea extensibilă, pat matrimonial, bucătărie, terasă. Eu când aud că nu se poate sta în Mamaia din cauza prețurilor, mă mir, pentru că prețurile sunt chiar accesibile. Probabil dacă mergi în locații de fițe, unde șampania e 300 de lei, acolo da, prețurile sunt mari. Dar există locuri unde poți sta foarte bine cu bani puțini, există autoserviri. Prețurile sunt foarte umflate de oameni”, a mai spus Mihai Trăistariu pentru sursa citată.

Mihai Trăistariu vrea să își deschidă pensiuni la munte

Pentru că afacerea de pe litoral dă roade, Mihai Trăistariu vrea să își deschidă pensiuni și la munte. Mai exact, el se gândește să se extindă în Sinaia și Brașov, dar ia în calcul și alte stațiuni din țara noastră, precum Băile Herculane.

„Eu aș vrea să mă extind pe viitor cu afacerea. Îmi merge atât de bine cu apartamentele de pe litoral și mi-au produs mulți bani, încât mi-am mai luat un apartament de lux, de cinci stele, chiar pe malul mării, dar nu este gata încă. Mă bate gândul să îmi fac și o pensiune sau un hotel mai mic, pentru că îmi place ideea de turism, mi-am făcut o clientelă și oamenii au încredere în mine. Mi-aș dori să mă extind chiar și în Herculane, chiar dacă stațiunea e mai părăsită, eu mi-aș dori să investesc într-un hotel sau o pensiune.

Am fost acolo zilele trecute și era foarte aglomerat. Chiar cred că ar funcționa așa ceva. Și nu doar acolo, aș face pensiuni și la Sinaia, la Brașov, chiar aș investi, nu doar la mare, ci și la munte. Îmi merge bine și cu cântările, pentru că eu toată vara cânt peste tot. Am și timp liber, pe care îl petrec singur, nu mi-am găsit încă jumătatea. Dar sunt bine eu cu mine, e mai bine așa și sunt foarte fericit. Uneori simt nevoia să am pe cineva, dar fostele mele relații s-au rupt și aveam nervi și eram stresat. Când am nevoie, ies, mă întâlnesc, dar nimic serios”, a mai dezvăluit Mihai Trăistariu pentru sursa citată.

