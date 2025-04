Ana Bodea pregătește o surpriză uriașă în curând: „E visul meu să...” | VIDEO

Ana Bodea, pe cale să își îndeplinească o mare dorință din copilărie. Actrița are planuri mari pentru viitor.

Ana Bodea, actrița care îi dă viață personajului Alina din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, este una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale momentului, fiind urmărită doar în mediul online de peste 166 000 de oameni.

Ea a câștigat rapid aprecierea celor de acasă, mai ales după ce a devenit cunoscută pentru rolul de protagonistă pe care l-a avut în serialul Lia – Soţia soţului meu, o poveste originală semnată de Ruxandra Ion şi produsă de Dream Film Production.

Fiind implicată într-o serie de proiecte și de activități, actrița recunoaște că încearcă din răsputeri să își gestioneze cât mai bine timpul, dar și că lucrează din greu la o surpriză care va fi dezvăluită cât de curând.

Iată ce dezvăluiri mai puțin știute a făcut Ana Bodea și cum își va suprinde fanii într-un nou proiect!

Ana Bodea pregătește o surpriză uriașă în curând! Despre ce este vorba

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, actrița și-a luat susținătorii prin surprindere, anunțând pentru prima dată faptul că va face parte dintr-un film de lungmetraj.

Ana Bodea: A fost un început de an foarte bun. Nu cred că pot să vă zic încă de ce, dar a fost un început de an cum nu mă gândeam că o să am. Am încă un proiect pe care o să-l filmez în curând și sunt foarte, foarte entuziasmată.

Reporter: Te-ai gândit să joci și în filme, nu numai în seriale sau despre asta e vorba? Am ghicit?

Ana Bodea: Da, da, ai ghicit și da, evident, îmi doresc, adică e visul meu să joc în lungmetraje. Pe lângă seriale și teatru, îmi doresc foarte mult să fac un lungmetraj. Urmează unul și după mai vedem.

Întrebată și despre modul în care își gestionează timpul și despre cum decurge relația ei, Ana Bodea a mărturisit următoarele:

„Chiar la asta mă gândeam zilele trecute... chiar și atunci când am o zi liberă, mereu se nimerește și tot am ceva de făcut. Tot trebuie să alerg prin oraș să mai rezolv treburi, dar încerc să îmi fac timp și de mine și de prieteni și de relație și de tot și să prioritizez cumva (...) și dacă am două libere și sunt acasă, în alea două ore să nu pun mână nici pe telefon... să fiu acolo prezentă.

În ultimul timp am fost foarte stresată cu multe deadline-uri și multe lucruri de rezolvat, deci nu pot să zic că pot să gestionez 100% stresul, dar când sunt foarte stresată încerc să mă opresc, să respir și să mă gândesc dacă problema pe care o am acum o să mai conteze peste două săptămâni. Încerc să lucrez cu mine și să învăț să gestionez mai bine emoții, stres”.

De asemenea, actrița a dezvăluit și câteva lucruri mai puțin știute despre ea, și anume, ce meserie ar fi ales dacă nu intra în lumea actoriei:

„Eu îmi doream să devin medic veterinar, mama își dorea să devin medic. De-a lungul timpului, având mulți prieteni, am reținut foarte multe lucruri din medicină, dar nu aș putea să practic meseria asta, să fiu chirurg (...). Chiar zilele trecute ne uitam la un serial cu medici și nu puteam să mă uit la secvențele în care operau, mi se făcea rău și aveam un nod în gât și spuneam că eu nu aș putea să fac așa ceva niciodată. (...) Aș fi vrut să fiu veterinar, după am vrut să fiu balerină, după actriță, iar acum dacă nu aș face asta cred că m-aș îndrepta către jurnalism”.

Iată momentul video mai jos!