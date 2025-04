Andrei Bănuță, imagine emoționantă din copilărie. Cum arăta artistul în primele luni de viață

Andrei Bănuță a luat pe toată lumea prin surprindere cu o imagine copleșitoare din copilărie, stârnind o mulțime de reacții frumoase din partea fanilor.

Andrei Bănuță a reușit să ajungă din nou la „inimile” fanilor cu o fotografie superbă de pe vremea când avea doar câteva luni de viață. Imaginea a strâns peste 15 mii de like-uri și aproape 200 de comentarii, internauții transmițându-le urări frumoase, atât lui, cât și tatălui său care și-a serbat ziua de naștere.

Artistul are o relație extrem de specială cu cel care i-a dat viață, mai ales că la vârsta de 15 ani a pierdut-o pe mama sa și a rămas în grija acestuia. Cei doi se afișează în online ori de câte ori au ocazia, Andrei Bănuță imortalizând de fiecare dată câte o fotografie sau un videoclip atunci când se întâlnesc.

Iată ce fotografie înduioșătoare a postat cântărețul cu ocazia zilei de naștere a tatălui său!

Andrei Bănuță, imagine înduioșătoare din copilărie. Cum arăta când era bebeluș

Internauții s-au emoționat profund atunci când au văzut ce imagine de colecție a postat îndrăgitul artist alături de tatăl său, dar și ce mesaj plin de însemnătate i-a transmis cu ocazia onomasticii.

„La mulți ani, iubirea mea! De aici încolo, sper să am brațele la fel de puternice pentru tine, cum le-ai avut și tu pentru mine! Să fii sănătos și cuminte, parcă așa zic părinții, nu? Te iubesc!” a scris acesta, stârnind mii de aprecieri din partea urmăritorilor săi.

Unii dintre cei care îl urmăresc pe Andrei Bănuță nu s-au rezumat la transmiterea unei aprecieri, ci i-au și urat bărbatului „La mulți ani!”, dar și multă sănătate.

„La muuulți ani, tătuțuuuu! Să îl țină Dumnezeu sănătos și puternic!”, „La mulți ani! Să îți trăiască sănătos! Să fie alături de tine la fel ca până acum”, „Cât de frumos, la mulți ani sănătoși și fericiți!”, „La mulți și fericiți ani!!!!!!! Citesc și plâng, frumoase cuvinte!!!!” sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Iată și postarea!

Drama mai puțin știută a lui Andrei Bănuță

Andrei Bănuță are o relație extrem de specială cu tatăl său pe care îl iubește nespus de mult. În urmă cu 2 ani, atunci când a participat la Chefi la cuțite, artistul a făcut câteva mărturisiri cu privire la povestea sa de viață, dezvăluind că cel care i-a dat viață este eroul său.

„Am 23 de ani și tata are 73. M-a făcut la bătrânețe, tata mai are câțiva copii făcuți înainte, dar el e mai fresh decât mine. E un om bun, e un om deștept, e un om muncitor. Este hazul dintr-o cameră, fără să facă nimic. E mai verde decât mine. Mai degrabă venea el. E un fel de star în tot județul! Suntem 3 frați, acum suntem 3. Am mai avut 2 frați care acum nu mai trăiesc, din diferite probleme. Nea Gabi e un om foarte puternic, e eroul meu. Indiferent cât de încercați suntem în viață trebuie să găsim portițele ca să ieșim” a povestit tânărul, în ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

El a vorbit și despre mama sa, cea pe care a pierdut-o atunci când era doar un copil și pe care și-o amintește și astăzi cu multă mândrie și iubire în suflet.

„Dumnezeu ia la el oamenii de care are nevoie. A durat foarte mult să scriu cântecul ăsta („Dau stelelor numele tău”). A fost o femeie frumoasă și deșteaptă. Nu mi se părea niciunul suficient de bun” a mai dezvăluit artistul extrem de optimist, spunând că îi place să creadă că cei care nu mai au părinți „au o pilă mai puternică acolo sus”.

