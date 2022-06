Ce a pățit Sorina Guță, de a ajuns în reanimare. A fost filmată cu perfuzii și s-a zvonit că se „zbate între viață și moarte”

Veștile că starea ei de sănătate nu este una tocmai bună și că s-ar „zbate între viață și moarte”, potrivit artistului, au circulat pe tot internetul și au îngrijorat multă lume.

După o săptămână, Sorina Guță a ținută să aducă lămuriri și să explice ce i s-a întâmplat.

Sorina Guță, prima reacție după e a fost filmată cu tub de oxigen pe patul de spital

Fosta soție a lui Guță a spus că a fost infectată cu SARS-CoV-2 și a ajuns de urgență la spital, acolo unde medicii au internat-o pe secția de reanimare.

„Nu am cerut milă de la nimeni toată viața mea, numai de la Iisus Hristos. Chiar dacă am căzut de la credință, nu mi-am pierdut-o. Domnul Iisus știe unde sunt banii pe care i-am câștigat. Timp de cinci ani, eu am ținut-o pe mama prin spitale.

Nu am strâns bani, nu mi-am făcut palate și hoteluri. Am făcut mulți bani la viața mea, eu am ținut cumnați, nepoți, mamă și surori. Poate m-am dus la cântat cu papuci rupți, dar nepoții mei erau îmbrăcați și hrăniți.

Nu au dus lipsă de nimic(...) Colegul meu, Tzancă, a vrut să facă un bine. M-a sunat, i-am zis că nu mai pot face cântări, că sunt bolnavă. S-a necăjit, a spus <<Sora mea, de ce nu ai spus? Te ajutăm noi>>. El a pus pe Facebook, că așa a înțeles, era la o nuntă, a spus că e transplant de rinichi, la televiziune au spus că mă zbat între viață și moarte. Problema este în felul următor, nu vreau să mă justific la nimeni. Nu mai pot să cânt(...) La toată lumea certuri, scandaluri, dar noi am fost uniți. Fraților, problema la mine este în felul următor. Toată lumea știe că 30 și ceva de ani am cântat, am fumat, am băut, nu mi-e rușine! Am ajuns în Germania acum câteva luni și am cântat, una peste altă, am luat boala corona. Când am ajuns în spital, m-au pus la perfuzii, la reanimare”, a explicat Sorina Guță în timpul unui live pe TikTok.

Sorina a fost una dintre marile iubiri ale lui Nicolae Guță. Cei doi formau un cuplu celebru atât pe scenă și la evenimente, cât și în viața reală. După o despărțire cu scandal, cei doi au luat-o pe drumuri separate.

Ce face acum Sorina Guță și din ce își câștigă banii

Viața a încercat-o greu și pe Sorina, care a resimțit durerea despărțirii. Mai mult, mama sa s-a stins din viața la scurt timp după. Cântăreața ar fi căzut în patima alcoolului.

”Nu mă mai puteam lăsa de băutură, beam până adormeam la masă. Sora plângea și îmi zicea hai la biserică, plângea, eu nu o băgeam în seamă, eu îmi doream să mă îmbăt, să nu mai știu de mine și să mă îmbătăm, mă trezeam și iar beam. A durat vreo trai ani”, a spus Sorina la Antena Stars în trecut.

Însă, a reușit să treacă peste toate durerile după ce a luat calea pocăinței. Acesta s-a retras din lumea showbizului și a manelelor și s-a mutat în Germania acolo unde cântă numai pe la biserici și adunări, potrivit CanCan.

Acesta mai face live-uri pe TikTok împreună cu Narcisa și din când în când cele două mai vorbesc despre Nicolae Guță, ba mai mult Sorina îl mai imită cântând. Banii și-i face din cântatul la biserici și la adunări ori de la nuntile și de la petrecerile românilor.

