Bat clopotele de nuntă pentru Vlad Gherman și partenera lui, Oana Moșneagu, după ce actorul a cerut-o de curând în căsătorie. Fanii curioși s-au întrebat rapid ce reacție a avut Cristina Ciobănașu la aflarea veștii, având în vedere că ea și Vlad au format un cuplu îndrăgit vreme de mai mulți ani.

Vlad Gherman și iubita lui, Oana Moșneagu, s-au logodit în urmă cu câteva zile, după ce actrița a spus cel mai hotărât „DA”, chiar în fața publicului. La scurt timp după ce Vlad a făcut pasul cel mare, fosta lui iubită, Cristina Ciobănașu, a publicat mai multe imagini în mediul online.

Amintim că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format un cuplu timp de 10 ani, însă în februarie 2021 și-au anunțat despărțirea. Cei doi au anunțat că au rămas în relații de prietenie, având în vedere că aveau în continuare și numeroase proiecte împreună.

Citește și: Cum a decurs relația dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, după despărțire. Dezvăluirile făcute abia după doi ani

Ce a postat Cristina Ciobănașu, la scurt timp după ce Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu

În urmă cu doar câteva zile, actorul a cerut-o în căsătorie pe actuala iubită, Oana Moșneagu, în urma unui spectacol desfășurat la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Acesta a ținut un discurs special în fața publicului, iar apoi s-a așezat în genunchi și i-a oferit partenerei lui inelul, anunțând cererea în căsătorie.

„Vreau să vă vorbesc puțin despre iubita mea, despre Oana, care de doi ani mă suportă așa, cu traume, cu griji, cu anxietăți, și cel mai important lucru e că în ăștia doi ani Oana m-a ajutat enorm să fiu un bărbat complet. Iubirea se învață și noi învățăm în fiecare zi și îmi doresc ca acest în fiecare zi să fie alături de tine”, a spus Vlad Gherman.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În acea seară, în timp ce Vlad Gherman o cerea în căsătorie pe iubita sa, Cristina Ciobănașu se afla la un festival de muzică din București alături de iubitul ei. Cu toate că fanii lor ar fi așteptat o reacție din partea tinerei actrițe, Cristina Ciobănașu nu a comentat cererea în căsătorie.

Ea se afla la un festival de muzică, astfel că toate postările sale au avut legătură strictă cu seara ei de distracție, alături de iubit. Admiratorii lor au fost curioși dacă aceasta l-a felicitat pe Vlad, însă momentan nu a apărut nimic în mediul online.

Citește și: Unde au plecat Oana Moșneagu și Vlad Gherman, după cererea în căsătorie. Cum și-a filmat logodnica

Cristina Ciobănașu, detalii despre despărțirea de Vlad Gherman

Recent, în cadrul unui podcast, Cristina Ciobănașu a vorbit despre despărțirea de Vlad Gherman și tot ce s-a întâmplat după.

„Tot procesul ăsta ne-a făcut să ne dăm seama că noi am trăit atât de multe lucruri împreună și am crescut împreună, încât ar fi foarte nasol pentru noi pe viitor, pentru amintirile noastre, pentru ceea ce vom fi, ar fi păcat să o rupem brusc și fiecare să își vadă de ale lui.

Eu una mi-am dorit foarte mult, el nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire plauzibilă, el nu înțelegea. Am încercat să-i explic, i-am zis să-mi spună dacă nu își dorește, pentru că eu nu pot să forțez un om să facă ceva ce nu vrea, dar cumva și el și-a dat seama că nu vrea să fim niște străini în viitor, pentru că am fost niște cărămizi atât de importante unul în viața celuilalt, încât am ales să prețuim mai mult amintirile și o etapă minunată din viața fiecăruia și am fost în stare, deși a fost chinuitor în prima perioadă, recunosc.

Am ales de fiecare dată, după fiecare ceartă și după fiecare scos de ochi, să vrem asta în continuare, chiar dacă ne chinuim”, a spus Cristina Ciobănașu.