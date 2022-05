Ce a spus Puya după ce i s-a făcut dosar penal și cât de supărat este. "Am să vin și eu cu partea mea de adevăr"

Artistul a făcut primele declarații după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, potrivit Fanatik.

În primă fază, rapperul în vârstă de 42 de ani, a trecut testul alcoolului dar nu și pe cel al drogurilor.

Poliția i-a suspendat permisul pe următorii doi ani și i-a făcut dosar penal.

Puya, despre incidentul în urma căruia s-a ales cu dosar penal:" Nu mai fac reclamă la chipsuri, acum fac la Poliția Română, dar am să vin cu adevărul meu"

Artistul nu a făcut prea multe valuri cu privire la situația prin care trecut, iar în timpul unui concert pe care l-a susținut la Costinești, le-a vorbit fanilor lui.

Puya a glumit, în stilul său, că, mai nou, nu mai face reclamă la chipsuri ci la Poliția Română.

Măi fraților, m-ați văzut la televizor, ați văzut că dau bine, dau frumos zilele astea. Nu mai fac reclamă la chipsuri, fac reclamă la Poliția Română mai nou, să știți, a spus artistul, potrivit sursei menționată.

În plus, acesta le-a mărturisit fanilor că a fost foarte supărat, dar că, odată ajuns la Costinești, aceștia l-au făcut să uite de orice supărare.

Nu vreau să discut despre asta, adevărul se știe mai încolo. Ideea e că înainte să vin încoace eram super supărat, nu eram în depresie, că nu am timp de asta, dar eram super supărat că s-au spus multe despre mine și nu aveam cum să ripostez.

Când am ajuns aici am văzut o grămadă de lume care a venit, m-a susținut, a făcut poze cu mine, m-a încurajat. Vă jur că mi-a trecut, nu mai am nicio treabă, a încheiat Puya, potrivit aceleiași surse.

