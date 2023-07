Ce au făcut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Imaginile cu cei doi au stârnit multe reacții

Dani Oțil de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani și Gabriela Prisăcariu se căsătoresc duminică, pe 30 iulie 2023. Înainte de nuntă, cei doi au fost filmați în timp ce fac ceva complet neașteptat.

Ziua de duminică, 30 iulie 2023, va rămâne una foarte specială pentru Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, căci este ziua în care fotomodelul și îndrăgitul prezentator al emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani își unesc destinul în cadrul ceremoniei religioase.

Cei doi au reușit însă să surprindă din plin atunci când au dezvăluit ce au putut face, chiar cu puțin timp înainte de nuntă.

Ce au făcut Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Imaginile la care fanii au reacționat imediat

Nu mai este o noutate faptul că Dani Oțil și Gabriela Prăsăcariu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2021 și acum urmează să își lege destinele și în cadrul unei ceremonii religioase.

Blondina este extrem de activă în mediul online și dezvăluie urmăritorilor săi numeroase detalii despre pregătirile de nuntă și despre ceea ce se întâmplă în viața ei. Recent, însă, aceasta a reușit să uimească pe toată lumea atunci când s-a filmat în mașină alături de Dani Oțil, făcând ceva la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Citește și: Locația superbă în care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au organizat cununia religioasă. Cum arată locul special

Îmbrăcați elegant și mergând cu mașina către o locație de lux pentru evenimente, Gabriela Prisăcariu zâmbește și dezvăluie faptul că merge la o nuntă.

„Acel moment când, cu o zi înainte de nunta ta, trebuie să mergi la o nuntă! Să înceapă petrecerea! Să nu bei mult, te rog”, a zis ea către Dani Oțil, cu spirit de glumă.

Într-o altă imagine publicată la Story, fotomodelul a arătat ce glumă a scris ea și soțul ei pe plicul pe care l-au făcut cadou mirilor: „Nu îl deschideți. Ni-l dați mâine. Semnat: Dani și Gabriela”.

Puțini sunt românii care ar fi curajul să participe la o nuntă cu mai puțin de 24 de ore înainte de propria nuntă. De obicei, emoțiile sunt mari și mirii își doresc să se ocupe de ultimele pregătiri. Iată totuși că Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales să facă acest pas.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum era de așteptat, imaginile au stârnit rapid numeroase reacții în rândul urmăritorilor celor doi.

Gabriela Prisăcariu și-a ales o singură rochie de mireasă

Gabriela Prisăcariu dezvăluia, într-un interviu pentru Antena Stars, că și-a ales o rochie de mireasă de care este foarte încântată. Ea a mai adăugat că în ziua cea mare va fi foarte emoționată și este convinsă că va plânge:

„Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.”, spunea ea într-un interviu pentru Antena Stars.